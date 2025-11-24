Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин в разговоре с Эрдоганом вновь подтвердил заинтересованность РФ в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

"Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку", - говорится на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул в разговоре с президентом Турции, что предложения США по Украине в настоящем виде могут стать основой урегулирования.

Также Путин и Эрдоган договорились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях. "Рассмотрена актуальная тематика двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики", - отмечается в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что Эрдоган поделился с Путиным впечатлениями по итогам своей поездки на саммит G20 и встреч с главами ряда стран - участниц.

