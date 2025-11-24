«Подвал незаконно продали»: из аудиозаписи Самира Мамедова, погибшего при пожаре на Ясамале

Опубликована аудиозапись Самира Мамедова, жителя и коменданта дома, погибшего 21 ноября при пожаре на Ясамале.

Как передает 1news.az, он обращался к изданию Bakupost.az незадолго до происшествия - 11 ноября.

В аудиозаписи С.Мамедов сообщил о том, что подвал здания был незаконно продан и что на этой территории с фальшивыми документами функционирует ресторан «Loft».

«МТК (жилищно-строительный кооператив) продал большую часть подвала здания владельцу объекта, расположенного на первом этаже. С того времени у нас нет ни подвала, ни гаража. Деятельность ресторана “Loft” не дает покоя жильцам. У ресторана нет отдельного входа. Ты заходишь в клинику под названием “Loft Dent”, а оттуда спускаешься в ресторан», - сообщал в своем обращении жертва трагического происшествия.

Отметим, что Самир Мамедов работал проектным менеджером в «Kapital Bank». Во время происшествия члены его семьи также отравились дымом. Его сын Мухаммед Микаил, 2021 года рождения, и супруга Марта Рамазанова были переведены в отделение реанимации одной из частных клиник; их состояние остается тяжелым. Состояние другого его сына, Даниэля, удовлетворительное.

