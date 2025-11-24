Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

Министр обороны Армении Сурен Папикян вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику, приобретенную для вооруженных сил страны.

«Техника есть, и ее становится все больше. На закрытом обсуждении я предлагал оппозиционным депутатам (и сейчас вновь предлагаю): выберите день, я выделю время, если буду в Армении. Я лично сопровожу вас и продемонстрирую вооружения и технику, приобретенные за последние годы. Надеюсь, вы примете приглашение», – заявил Папикян на заседании парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности.

Ранее с предложением (по поводу осмотра нового вооружения), обращенным к лидерам оппозиции и общественности, выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, заинтересованные граждане могут подать заявку для участия в ознакомительном визите. Поездки будут организованы для групп до 50 человек.

Источник: Sputnik Армения