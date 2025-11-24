В Баку начал работу Форум солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств - ФОТО

24 ноября в Баку состоялось открытие Форума солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, участники мероприятия сначала ознакомились со стендами, отражающими культурные образцы Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии.

На церемонии открытия форума был представлен видеоролик, отражающий исторические связи, общие ценности и тесное сотрудничество между тюркскими государствами, а также наглядно демонстрирующий путь и перспективы развития этих отношений.

Затем помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев зачитал обращение Президента Ильхама Алиева к участникам Форума солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств.

Отметим, что в форуме принимают участие свыше 500 представителей гражданского общества из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра. Это крупнейшее мероприятие, организованное Агентством государственной поддержки НПО.

В рамках форума пройдут две панельные дискуссии. На панельном заседании «Зангезурский коридор: мост, объединяющий тюркскую географию» будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества и инициативы гражданского общества. Другая панель будет посвящена теме «I Форум сотрудничества азербайджано-казахстанских НПО» и будут рассмотрены возможности обмена опытом.

Мероприятие завершится художественно-культурной программой в Баку, а форум продолжит свою работу в Нахчыване. Ожидается, что здесь будет создана Платформа НПО стран-членов ОТГ. Платформу возглавит Азербайджан и объединит НПО из 8 стран.

Участники форума будут приглашены на 13-й Всемирный форум городов, который пройдет в Азербайджане в 2026 году, и по итогам мероприятия будет принято совместное заявление.