Госпитализирована Брижит Бардо

91-летняя французская киноактриса Брижит Бардо была госпитализирована в городе Тулон. Об этом сообщила газета Var-Matin.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Var-Matin, актрису доставили в больницу «Сен-Жан» около десяти дней назад. На данный момент Б.Бардо все еще находится в медицинском учреждении. Причина госпитализации французской кинозвезды не уточняется.

Напомним, что ранее сообщалось, что актрису госпитализировали в конце сентября в связи с серьезным заболеванием, которое также не было озвучено – во французских СМИ писали, что ее состояние тревожит специалистов, но в середине октября Б.Бардо выписали.

