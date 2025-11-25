 В России разработают проект единых правил рыболовства в открытой части Каспия | 1news.az | Новости
В России разработают проект единых правил рыболовства в открытой части Каспия

First News Media17:30 - Сегодня
Россия разработает проект общих правил рыболовства для открытой части Каспийского моря, то есть за пределами юрисдикции прикаспийских стран.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству РФ Василий Соколов.

В Ашхабаде 24-26 ноября проходит девятое заседание Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами в Каспийском море.

«Комиссия еще продолжается, сегодня второй день работы. <…> Основные моменты, которые необходимо отметить, и я считаю, что это положительные вещи - то, что принято решение всеми сторонами, что необходимо разработать совместные правила рыболовства для открытой части моря, то есть за пределами юрисдикции сторон. Сейчас таких правил не существует, российская сторона вызвалась подготовить драфт этих правил», - сказал он в кулуарах заседания.

Соколов сказал, что после разработки эти правила будут через председательствующую сторону (сейчас это Туркменистан) разосланы всем участникам, чтобы «уже к следующей комиссии постараться подойти с какими-то оформленными решениями по единым правилам».

Источник: ТАСС

