Замглавы МИД Армении не знает о возможном привлечении РФ к TRIPP

Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян не информирован о возможном привлечении российской компании к реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) в качестве третьей стороны.

"Не слышал про такую информацию. Обсуждения с американской стороной активно протекают. Никаких иных деталей сейчас не могу представить", - сказал Сафарян в ответ на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация, распространяемая в армянских СМИ, что к проекту TRIPP по настоянию американской стороны будет привлечена и одна российская компания.

Сафарян подчеркнул, что вопрос участия той или иной страны должны определить стороны - Армения и США.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие пути (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.