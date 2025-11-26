В музее ковра представлен проект «Новая история келагаи» - ФОТО

25 ноября в Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация проекта «Новая история келагаи».

Мероприятие, посвященное 11-й годовщине включения азербайджанского келагаи в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО открыла вступительной речью директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Амина Меликова. Она отметила, что келагаи – это не только красивый женский аксессуар или образец декоративно-прикладного искусства, но и выражение глубокой философии нашего народа и хранитель памяти, передаваемой из поколения в поколение. Также, директор отметила, что Азербайджанский национальный музей ковра непрерывно работает над сохранением и пропагандой этого наследия среди молодежи.

Заслуженный деятель культуры, профессор Кюбра Алиева также рассказала об искусстве келагаи – древнем атрибуте национального женского костюма, подчеркнув, что оно и сегодня является независимым предметом для изучения различными науками.

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова назвала келагаи аксессуаром, подчеркивающим хрупкость и лучшие качества азербайджанских женщин. Также она подчеркнула, что Гюльнара Халилова мастер своего дела – она изучает искусство келагаи с научно-теоретической точки зрения и связывает прошлое и будущее этого искусства.

Руководитель Азербайджанского центра национального костюма, член Ассоциации евразийских этнодизайнеров, учредитель бренда «CİZGİ», дизайнер Гюльнара Халилова отметила, что в представленной новой коллекции одежды «Магия шелка» она попыталась показать связь келагаи с женской судьбой, культурной памятью и национальной идентичностью посредством объединения духовной силы келагаи с языком современной моды.

В рамках проекта была представлена коллекция одежды Гюльнары Халиловой «Магия шелка». Новая коллекция, раскрывающая самые яркие и поэтичные оттенки шёлка, объединением глубоких смыслов келагаи с утончённой эстетикой языка современной моды была встречена зрителями с большим интересом. Каждый орнамент и переход цвета в одеждах отражает связь келагаи с женской судьбой, культурной памятью и национальной идентичностью.

Также, была организована выставка исторических и современных келагаи из коллекции Азербайджанского национального музея ковра и современной одежды из коллекции «Шелковое достояние» Гюльнары Халиловой. Сотрудники музея провели мастер-класс по изготовлению келагаи.

В художественной части мероприятия коллектив Центра развития детей и молодежи №3 при Бакинском управлении образованием представил танец «Келагаи».

Презентация, гармонично объединяющая многовековой дух келагаи с современной творческой энергией, эстетическим взглядом и образом мышления, в очередной раз демонстрирует, что это древнее наследие является не только культурным памятником прошлого, но и постоянно развивающимся художественным языком, приобретающим новое значение.

Отметим, что проект организован Азербайджанским национальным музеем ковра и Домом моды «Gulnara Khalilova» при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.

Фото предоставлены пресс-службой Азербайджанского национального музея ковра