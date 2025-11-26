Гая Мамедов: Диалог Азербайджана и Армении по парламентской линии является полезным - ФОТО

Диалог между Азербайджаном и Арменией по парламентской линии является полезным, заявил глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Гая Мамедов.

На пленарном заседании парламента, состоявшемся накануне, Гая Мамедов проинформировал депутатов о встрече парламентских делегаций Азербайджана и Армении, проходившей 18 ноября в Стамбуле в рамках 23-й осенней сессии ПА ОБСЕ.

Он отметил, что встреча состоялась в позитивной атмосфере. Стороны обменялись мнениями о поддержке мирного процесса парламентами двух стран.

Кроме того, армянская делегация как на двусторонней встрече, так и в ходе заседаний ПА ОБСЕ выразила благодарность Азербайджану за снятие ограничений на транзитные перевозки в направлении Армении, добавил Мамедов.

Как сообщалось ранее, встреча была проведена на основе договоренностей, достигнутых 21 октября 2025 года в Женеве в ходе обсуждений между председателями парламентов Азербайджана и Армении. В ходе встречи была подчеркнута положительная роль Вашингтонского саммита, состоялся обмен мнениями по достигнутым договоренностям и последующим шагам, направленным на укрепление мира между двумя странами, а также по участию парламентов в поддержке данного процесса.

В обсуждении также была затронута роль парламентов в мерах по укреплению доверия между странами и подчеркнута важность конструктивного диалога между парламентариями в рамках международных организаций.