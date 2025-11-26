Турция продолжит закупки природного газа у России

Поставки природного газа из России в Турцию продолжаются, никаких проблем с его импортом в будущем не будет.

Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

"Россия всегда была и остается надежным поставщиком природного газа в Турцию. Поставки газа в нашу страну из РФ продолжаются, никакого кризиса, проблем нет и не будет", - сказал министр в эфире телеканала Lider TV, комментируя поддерживаемый президентом США Дональдом Трампом законопроект о новых санкциях против России и сотрудничающих с ней стран.

Источник: ТАСС