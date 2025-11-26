Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в опере – ФОТО

Обсуждены вопросы действующего сотрудничества между Государственным академическим театром оперы и балета Азербайджана и Генеральной дирекцией Государственной оперы и балета Турции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР, на встрече директора Государственного академического театра оперы и балета Юсифа Эйвазова с руководителем Генеральной дирекции Государственной оперы и балета Турции Таном Сагтюрком достигнута договорённость о совместных проектах, подготовке взаимных гастрольных программ, обмене солистами и творческими коллективами, а также об организации мастер-классов обоими театрами для специалистов.