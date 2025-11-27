 Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В мире

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:42 - Сегодня
Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге выросло до 83 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге достигло 83.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По ее информации, 76 человек пострадали.

19:02

Количество жертв пожара в жилом здании Гонконг увеличилось до 75 человек.

Как передает Xinhua, об этом сообщает департамент пожарной службы Гонконга.

18:48

Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 65 человек, сообщают в азиатские СМИ.

Согласно последней информации, около 70 человек пострадали. Почти 300 человек считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что власти Китая и Гонконга начали расследование, к настоящему моменту задержаны три представителя руководства строительной компании, которая проводила реновацию комплекса.

Глава администрации Гонконга Джон Ли сообщил, что огонь "в основном взят под контроль". Он отметил, что после пожара остро встал вопрос об использовании бамбуковых строительных лесов, которые широко применяются в Гонконге и которые способствовали быстрому распространению огня.

11:53

Число погибших во время самого масштабного пожара в жилом комплексе в истории Гонконга выросло до 55.

Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на пожарных.

Ранее сообщалось о 44 погибших.

Пожар в комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court начался 26 ноября, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем.

08:48

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 44, еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как передает ТАСС, об этом сообщила Пожарная служба города.

По ее информации, число пострадавших увеличилось до 100.

2025/11/26 23:20

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Тай По в Гонконге достигло 36, пострадали 29 человек.

Как сообщает The South China Morning Post, еще 279 числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что семеро из 29 госпитализированных в больницу Принца Уэльского находятся в критическом состоянии.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования близким жертв в вечернем заявлении.

22:00

В Гонконге в нескольких высотных зданиях жилого комплекса Wang Fuk Court, произошёл крупнейший за 17 лет пожар.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Изначально сообщалось, что горят четыре многоквартирных дома, но вскоре пожар распространился на все восемь высоток комплекса. Власти присвоили пожару пятый, самый высокий, уровень опасности.

По предварительным данным, в результате пожара погибли 13 человек, однако число жертв может увеличиться. Ещё 28 жителей получили ожоги и различные травмы, около 700 жителей были эвакуированы во временные убежища.

В момент инцидента часть людей оказалась заблокирована внутри зданий.

Точная причина возгорания пока не установлена. Огонь стремительно распространился от первоначального источника на строительные бамбуковые леса, после чего перекинулся на несколько соседних зданий. Из соображений безопасности власти организовали эвакуацию жителей двух ближайших кварталов.

Жильцы комплекса рассказывают, что на протяжении нескольких месяцев жаловались на рабочих, которые курили на строительных лесах во время ремонтных работ. Кроме того, граждане выразили недовольство реакцией властей на произошедшее: по их словам, несмотря на расположенную неподалёку пожарную станцию, вертолёты для тушения не применялись, хотя, по мнению очевидцев, ситуация этого требовала. На месте происшествия, как отметили свидетели, наблюдались хаос и отсутствие чётких инструкций от официальных лиц.

В полицию Гонконга поступают сообщения о том, что в охваченных огнем зданиях могут оставаться люди.

По оценкам организации по спасению домашних животных, в загоревшихся домах могут также находиться более 100 питомцев.

В настоящее время огонь потушить еще не удалось.

