В Аздраме отметили 80-летие народной артистки Амалии Панаховой – ФОТО

26 ноября в Академическом Национальном драматическом театре была показана постановка «Хуршидбану Натаван», посвящённая 80-летию выдающейся азербайджанской актрисы, народной артистки Амалии Панаховой.

Перед показом спектакля был представлен обзор жизни и творческого пути народной артистки, ушедшей из жизни в ноябре 2018 года.

Министр культуры Адиль Керимли рассказал о богатом творческом наследии А.Панаховой и её значительном вкладе в азербайджанскую культуру, театр и кинематограф.

Председатель Союза театральных деятелей, народный артист Гаджи Исмаилов, заслуженный деятель искусств, профессор Марьям Ализаде, главный режиссёр Бакинского муниципального театра, народный артист Мерахим Фарзалибеев поделились своими воспоминаниями об Амалии Панаховой.

Затем был показан спектакль «Хуршидбану Натаван» - постановка создана на основе одноименной пьесы народного писателя Ильяса Эфендиева.

Сюжет спектакля основан на жизни поэтессы Натаван, дочери последнего Карабахского хана – в спектакле через призму исторических событий поднимается тема судьбы азербайджанского народа, его свободы и единства.