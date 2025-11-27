Гигантскую змею сняли на видео в затопленных районах Южного Таиланда

В социальных сетях распространилось видео, на котором гигантская змея плывёт по затопленным улицам Южного Таиланда.

Кадры появились на фоне усиливающегося наводнения, которое продолжает изолировать целые районы и вынуждает жителей покидать свои дома.

Местные жители предполагают, что поднявшийся уровень воды вытеснил змею из её естественной среды обитания, после чего её течением занесло в жилые кварталы. Появление такого крупного животного в городской зоне стало дополнительным источником тревоги для людей, уже столкнувшихся с затяжными ливнями и нарастающей угрозой подтоплений.

В нескольких провинциях, наиболее пострадавших от непрекращающихся дождей, продолжается эвакуация населения. Спасательные службы предупреждают о возможном ухудшении ситуации и призывают жителей соблюдать меры безопасности, поскольку уровень воды в регионе остаётся высоким.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова