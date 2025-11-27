Руководитель интернет-телевидения «Kanal 13» освобожден

Руководитель интернет-телевидения «Kanal 13» Азиз Оруджев освобожден.

Сегодня истек срок заключения А.Оруджева, и он был освобожден из исправительного учреждения № 16 Министерства юстиции.

А.Оруджев был задержан 27 ноября 2023 года.

Согласно приговору Сабаильского районного суда, он был приговорен к 2 годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд и Верховный суд оставили приговор суда первой инстанции в силе.

Отметим, что первоначально в отношении А.Оруджева было возбуждено уголовное дело по статье 188.2 Уголовного кодекса (Самовольное строительство на земельном участке без права собственности, пользования или аренды, установленного законом). Позднее были предъявлены дополнительные обвинения по статье 206.3.2 (Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

В период расследования уголовное дело по последней статье было прекращено.

