Интернет-приманки формируют сознание масс?

First News Media17:26 - Сегодня
Интернет-приманки формируют сознание масс?

«Да уж», - как говорил известный персонаж.

Оксфордский словарь английского языка признал словом года Rage bait – словосочетание, дословно переводимое как «приманка, вызывающая ярость».

В конкретизации BBC, в данном случае подразумеваются «манипулятивные тактики, призванные повышать активность пользователей в интернете». По определению издателя Оксфордского словаря, здесь подразумевается раздражающий, провокационный или оскорбительный интернет-контент, специально созданный для провоцирования гнева или возмущения. Как отмечается, обычно контент такого рода публикуется для увеличения трафика сайтов или аккаунтов в социальных сетях, где задачей rage bait высвечивается вызов у пользователей конкретных эмоций, а именно, злости и несогласия.

Да уж… Никак не иначе. Приманка…Манипуляция…вызов гнева и аналогично. И все это о нашем любимом интернете. Ладно еще, будь тут обыденная фиксация, что, в общем-то, не вызвало бы особого внимания. Но когда Rage bait становится словом года, о чем здесь можно говорить?

Хотя, возможно, кто-то и посоветует не реагировать на вышеотмеченное. Хорошо. Давайте не реагировать. А если обратить внимание на прошлогодний выбор Оксфордским словарем словом года выражения «гниение мозга» («brain rot»), также имеющее непосредственное отношение к социальным сетям и подразумевавшее ухудшение психологического состояния и когнитивных способностей человека из-за перманентного потребления бесполезной информации? Так вот, если вспомнить об этом факте и провести параллель с Rage bait, не просматривается ли в данном тандеме слов года за 2024-2025 гг. значимой связующей нити, однозначно демонстрирующей практическое управление сознанием пользователей сети?

Хотя стоит ли удивляться этому, если мы сами с каждым днем убеждаемся, насколько интернет-контенты реально пытаются формировать общественное мнение людей в интересах определенных сил. И, самое главное, данная атака мозга, если можно так выразиться, осуществляется перманенто. Причем все изощреннее и изощреннее.

Так не отсюда ли та самая деградация сознания, фиксируемая повсеместно? И не эту ли цель ставили перед собой те самые ангажированные силы, которые всеми фибрами души стремились, да и стремятся, поглотить свободомыслие человека, чтобы сформировать послушное абсолютное большинство, готовое принимать без остатка все, чем оно ежедневно потчуется?

Выдающийся венгерский философ Бела Хамваш еще в ХХ веке фиксировал, насколько «примитивизация (коллективизация) подавляет индивидуальное бытие человека», в связи с чем самостоятельные рассуждения, размышления становятся не актуальны, т. к. теряется способность к чётким оценкам, в вкус и дух «опускаются до самого низкого уровня». На первый же план выходят раздражительность, зависть, истеричность, низменные страсти, беспричинный страх, вслед за чем «у человека проявляются ненависть к людям, суеверие и идолопоклонство».

Далее Хамваш выводил, что постепенно атрибут начинает править над человеком, а не человек над атрибутом. Этот самый атрибут, постепенно приобретающий чрезмерную силу, венгерский философ определял страстью, раскрывая, что роль страстей (демонов, которые приобрели исключительную силу) заключается в реализации своей собственной «абсолютной автократии» Именно это и способствует человеческому банкротству в плане самостоятельного мышления.

Столь отрицательное течение жизни может быть изменено нами самими исключительно «ценой изгнания демонов». Благодаря чему, как пишет в романе «Сатанинское танго» соотечественник Хамваша – нобелевский лауреат по литературе за 2025 г. Ласло Краснахоркаи - можно надеяться, что «не станешь в один прекрасный день бессильным и бессловесным пленником распадающегося и вечно воссоздающего себя заново сатанинского порядка».

В этом свете Римский папа Лев XIV, определяя интернет и социальные сети «исключительной возможностью для диалога, встреч между людьми и доступа к информации и знаниям», обращает внимание на ввод этими инструментами заблуждения в случае, когда ими управляют «коммерциализация и интересы, разъединяющие наши отношения». В его понимании, при таком развитии событий весь аппарат коммуникаций, рекламы и социальных сетей может преследовать цель «усыпить нашу бдительность, чтобы подвести к зависимости от потребительства». Тем более что на переживаемом историческом этапе наличествуют алгоритмы, диктующие, «что нам смотреть, что думать и с кем дружить». В конкретизации главы Римско-католической церкви, основу здесь должна составлять духовная парадигма, побуждающая «сбросить маски ложной жизни». Благодаря чему можно ощутить себя свободными и «по-настоящему счастливыми».

Согласимся, что в контексте произнесенного Львом XIV аспект Свободы приобретает то реальное звучание, которое в него и вложено - свобода мыслить самостоятельно, а не под диктовку, скажем, определенного интернет-контента, посредством которого остающиеся в тени группы пытаются управлять сознанием масс.

А потому все мы должны стараться опираться на культурно-духовные и исторические ценности нашего народа, на нормы и принципы жизни, выработанные человечеством в плане укрепления свободомыслия. Чтобы не произошло то, о чем говорил известный немецкий социолог, философ ХХ века Эрих Фромм, а именно, «отстраненность» (отделение) индивидуума от самого себя, когда ты перестаешь быть центром собственного мира, хозяином своих поступков.

Автор: Теймур Атаев

