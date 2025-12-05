Стало известно состояние пострадавших при поломке эскалатора в подземном переходе

Обнародовано состояние пострадавших в результате поломки эскалатора в подземном переходе возле Гимназии искусств 4 декабря.

Как сообщили Qafqazinfo в Клиническом медицинском центре (КМЦ), двое пострадавших в результате инцидента были доставлены в отделение скорой и неотложной медицинской помощи.

«Пациентам немедленно была оказана необходимая медицинская помощь, им диагностированы открытая рана головы, перелом левой ноги и ушиб коленного сустава. Состояние пострадавших оценено как удовлетворительное, и они были выписаны домой для амбулаторного лечения», - отмечается в сообщении.