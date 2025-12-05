 США опасаются, что через 20 лет Европа станет неузнаваемой | 1news.az | Новости
В мире

США опасаются, что через 20 лет Европа станет неузнаваемой

First News Media15:57 - Сегодня
США опасаются, что через 20 лет Европа станет неузнаваемой

Соединенные Штаты опасаются, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за политики руководства Евросоюза и других наднациональных структур, говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности, опубликованной Белым домом.

«Экономический спад затмевается реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации. Более масштабные проблемы, с которыми сталкивается Европа, включают действия Европейского Союза и других транснациональных организаций, которые подрывают политическую свободу и суверенитет, а также миграционную политику, меняющую континент и сеющую раздор, цензуру и подавление политической оппозиции, резкое падение рождаемости, а также потерю национальной идентичности и самоуважения. Если нынешние тенденции сохранятся, Европа изменится до неузнаваемости через 20 лет или меньше», - отмечается в документе.

В американской администрации в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками США. «Мы хотим, чтобы Европа оставалась европейской, вернула себе цивилизационное предназначение и отказалась от неудачных попыток удушить себя регулирующими органами», - поясняется в документе.

Источник: ТАСС

