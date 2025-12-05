«Мы так не продаем»: В Баку покупателю отказали в 100 граммах салата - нарушение ли это?

В последние дни в азербайджанском сегменте соцсетей разгорелась дискуссия о том, как в реальности работают права потребителей.

Поводом для дискуссии стала жалоба пользователя Наили Б. в Facebook. По ее словам, она пришла в кулинарный магазин, чтобы купить всего 100 граммов салата, что по цене килограмма в 18 манатов составило бы около 2 манатов. Однако ей отказали в продаже, сославшись на внутреннее правило заведения, согласно которому минимальная сумма покупки салата должна составлять 3 маната.

Наиля ханум выразила возмущение тем, что подобное ограничение фактически лишает потребителя права приобрести ровно то количество продукта, которое ему нужно. Ведь если покупателю нужно всего 100 граммов салата, почему он должен покупать больше и платить за лишнее. Как она отметила, такое правило ощущается как навязывание лишней услуги и ограничение свободы выбора, что противоречит основным принципам прав потребителя.

Однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Часть комментаторов поддержала возмущения, но значительная часть отнеслась критически: «Не нравится политика заведения - идите в другое».

На первый взгляд ситуация кажется бытовой, но на деле затрагивает фундаментальный вопрос о праве потребителя приобретать товар в любом количестве.

Так или иначе, это не первая подобная ситуация. Часто жители также жалуются на политику некоторых городских кафе и ресторанов. Как утверждается, в заведениях часто не принимают заказы только на напитки, например, чай, пока клиент не добавит к нему десерт или иной продукт. Получается, что фактически потребителю навязывается услуга, которой он не желает пользоваться, что является прямым нарушением принципов честной торговли.

Чтобы разобраться в этой ситуации на правовом уровне, мы обратились в Союз потребителей Азербайджана и задали вопросы его председателю, Эюбу Гусейнову.

- Может ли заведение устанавливать минимальный объем или стоимость продукта для покупки? Или отказывать в продаже напитков (чая, кофе) без обязательного заказа еды?

- Одно из международных и национальных прав потребителей – это право выбора. Потребитель свободен в выборе, а продавец должен исполнить его желание.

К сожалению, в Азербайджане сложилась такая ситуация, что в стране создались условия для бизнес-структур, которые не отвечают требованиям потребителей, таким образом, нарушая их права. Когда поступают такие жалобы, где нарушены права потребителей, мы обращаемся к государственной структуре и получаем ответ, что это их территория, они сами могут установить права.

- Нарушают ли такие правила права потребителя на свободный выбор продуктов и услуг?

- Я считаю эти правила некорректными, так как закон о защите прав потребителей 1995 года устарел и, к сожалению, он не изменился. Тем не менее, мы ведем переговоры с омбудсменом и другими государственными структурами о том, что закон должен обновляться и соответствовать международным и современным условиям. К сожалению, данный случай, который вы отметили, - это нарушение прав потребителей.

- Какие меры могут принять потребители, если столкнулись с ограничением покупки по цене или объему?

- При таких случаях потребитель должен обращаться в Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком по телефону 012-599-7600.

Это нарушение прав потребителей!

- Благодарим за ответы!

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что несмотря на кажущуюся привычность подобных ситуаций, обсуждение, развернувшееся в соцсетях, показывает, что вопрос прав потребителей в Азербайджане остается открытым и во многом нерегулируемым.

В первую очередь, внутренние правила заведений нередко вступают в противоречие с базовыми и общепринятыми принципами свободного выбора, а действующее законодательство, по словам специалистов, не всегда отражает современные реалии.

Так, возникает необходимость в обновленном, четком законодательном регулировании, которое защитило бы интересы как бизнеса, так и покупателя, минимизируя конфликтные ситуации.

И до тех пор, пока правовая база остается устаревшей, подобные случаи будут продолжать вызывать общественный резонанс, подчеркивая важность диалога между государственными структурами, бизнесом и потребительскими организациями.

Джамиля Суджадинова