 «Мы так не продаем»: В Баку покупателю отказали в 100 граммах салата - нарушение ли это? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

«Мы так не продаем»: В Баку покупателю отказали в 100 граммах салата - нарушение ли это?

First News Media15:40 - Сегодня
«Мы так не продаем»: В Баку покупателю отказали в 100 граммах салата - нарушение ли это?

В последние дни в азербайджанском сегменте соцсетей разгорелась дискуссия о том, как в реальности работают права потребителей.

Поводом для дискуссии стала жалоба пользователя Наили Б. в Facebook. По ее словам, она пришла в кулинарный магазин, чтобы купить всего 100 граммов салата, что по цене килограмма в 18 манатов составило бы около 2 манатов. Однако ей отказали в продаже, сославшись на внутреннее правило заведения, согласно которому минимальная сумма покупки салата должна составлять 3 маната.

Наиля ханум выразила возмущение тем, что подобное ограничение фактически лишает потребителя права приобрести ровно то количество продукта, которое ему нужно. Ведь если покупателю нужно всего 100 граммов салата, почему он должен покупать больше и платить за лишнее. Как она отметила, такое правило ощущается как навязывание лишней услуги и ограничение свободы выбора, что противоречит основным принципам прав потребителя.

Однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Часть комментаторов поддержала возмущения, но значительная часть отнеслась критически: «Не нравится политика заведения - идите в другое».

На первый взгляд ситуация кажется бытовой, но на деле затрагивает фундаментальный вопрос о праве потребителя приобретать товар в любом количестве.

Так или иначе, это не первая подобная ситуация. Часто жители также жалуются на политику некоторых городских кафе и ресторанов. Как утверждается, в заведениях часто не принимают заказы только на напитки, например, чай, пока клиент не добавит к нему десерт или иной продукт. Получается, что фактически потребителю навязывается услуга, которой он не желает пользоваться, что является прямым нарушением принципов честной торговли.

Чтобы разобраться в этой ситуации на правовом уровне, мы обратились в Союз потребителей Азербайджана и задали вопросы его председателю, Эюбу Гусейнову.

- Может ли заведение устанавливать минимальный объем или стоимость продукта для покупки? Или отказывать в продаже напитков (чая, кофе) без обязательного заказа еды?

- Одно из международных и национальных прав потребителей – это право выбора. Потребитель свободен в выборе, а продавец должен исполнить его желание.

К сожалению, в Азербайджане сложилась такая ситуация, что в стране создались условия для бизнес-структур, которые не отвечают требованиям потребителей, таким образом, нарушая их права. Когда поступают такие жалобы, где нарушены права потребителей, мы обращаемся к государственной структуре и получаем ответ, что это их территория, они сами могут установить права.

- Нарушают ли такие правила права потребителя на свободный выбор продуктов и услуг?

- Я считаю эти правила некорректными, так как закон о защите прав потребителей 1995 года устарел и, к сожалению, он не изменился. Тем не менее, мы ведем переговоры с омбудсменом и другими государственными структурами о том, что закон должен обновляться и соответствовать международным и современным условиям. К сожалению, данный случай, который вы отметили, - это нарушение прав потребителей.

- Какие меры могут принять потребители, если столкнулись с ограничением покупки по цене или объему?

- При таких случаях потребитель должен обращаться в Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком по телефону 012-599-7600.

Это нарушение прав потребителей!

- Благодарим за ответы!

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что несмотря на кажущуюся привычность подобных ситуаций, обсуждение, развернувшееся в соцсетях, показывает, что вопрос прав потребителей в Азербайджане остается открытым и во многом нерегулируемым.

В первую очередь, внутренние правила заведений нередко вступают в противоречие с базовыми и общепринятыми принципами свободного выбора, а действующее законодательство, по словам специалистов, не всегда отражает современные реалии.

Так, возникает необходимость в обновленном, четком законодательном регулировании, которое защитило бы интересы как бизнеса, так и покупателя, минимизируя конфликтные ситуации.

И до тех пор, пока правовая база остается устаревшей, подобные случаи будут продолжать вызывать общественный резонанс, подчеркивая важность диалога между государственными структурами, бизнесом и потребительскими организациями.

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
1108

Актуально

Мнение

Право на возвращение и восстановление культурного наследия: Баку указал Еревану ...

Общество

Пострадавшие при взрыве в столичном кафе госпитализированы в Ожоговый центр - ...

Xроника

Президент Азербайджана утвердил «Концепцию надежного партнера»

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Мнение

Право на возвращение и восстановление культурного наследия: Баку указал Еревану путь к добрососедству

«Мы так не продаем»: В Баку покупателю отказали в 100 граммах салата - нарушение ли это?

Корпоративные решения для хранения данных для эры искусственного интеллекта

Казахстан смог вернуть часть Арала. Удастся ли прикаспийским странам спасти Каспий?

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Казахстан смог вернуть часть Арала. Удастся ли прикаспийским странам спасти Каспий?

Минский процесс закрыт. Чудо: впервые за 30 лет ОБСЕ что-то довела до конца

Армяне и узбеки инвестируют в родину, азербайджанцы - нет: почему так происходит?

Срединный vs Южный коридор: борьба маршрутов за Евразию

Последние новости

В Баку впервые пройдет молодежный диалог D-8

Сегодня, 18:55

Пострадавшие от отравления в школе Сальянского района выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:37

Пострадавшие при взрыве в столичном кафе госпитализированы в Ожоговый центр - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Министр энергетики принял участие в церемонии запуска совместного проекта SOCAR и «Узбекнефтегаза» в Ташкенте - ФОТО

Сегодня, 18:15

Netflix покупает Warner Bros. за 82,7 млрд долларов

Сегодня, 17:47

«Работа от Temu» - новая схема онлайн-мошенничества

Сегодня, 17:38

Президент Азербайджана утвердил «Концепцию надежного партнера»

Сегодня, 17:28

В Баку огласили приговор по делу об убийстве стаканом

Сегодня, 17:12

Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

Сегодня, 17:11

Находящаяся под домашним арестом Раксана объяснила своё появление в прямом эфире на ТВ - ВИДЕО

Сегодня, 17:06

«Ikimiz»: Премьера новой песни азербайджанского участника «Новой волны 2024» Анара Агаева – ВИДЕО

Сегодня, 17:03

Более 150 кг конины, расфасованной под говядину, изъяли в Барде - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

В Азербайджане до 2030 года построят 21 учреждение профобразования

Сегодня, 16:55

В Германии принят закон о новой модели военной службы

Сегодня, 16:53

«Bu gecə sultanın kim olacaq?»: Распространены кадры из-за которых фильм «Məhsəti» не прошел цензуру - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Право на возвращение и восстановление культурного наследия: Баку указал Еревану путь к добрососедству

Сегодня, 16:38

9-й люкс-автомобиль выиграла Лейла Фаталиева!

Сегодня, 16:25

Апелляционный суд вынес решение по делу Али Керимли

Сегодня, 16:24

США хотят передать Европе большую часть обязательств в НАТО к 2027 году

Сегодня, 16:22

РФ вместе с Азербайджаном и еще семью странами призвали ОБСЕ бороться с проявлениями нацизма и ксенофобии

Сегодня, 16:08
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30