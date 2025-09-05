Правила жизни Джорджо Армани: «Я принес жизнь в жертву работе, и если бы можно было начать сначала…»

Джорджо Армани - легендарный итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, один из богатейших людей Италии; скончался 4 сентября в возрасте 91 года в Милане.

У меня много воспоминаний о прошлом и детстве. Они, безусловно, повлияли на мою работу. Я помню элегантность моей матери и отца - простую элегантность. Это была в основном внутренняя элегантность, поскольку у нас было не так много денег. Я помню, как моя мама шила мне одежду - вообще, она шила для всех своих детей. Нам завидовали все одноклассники. Мы выглядели богатыми, хотя были бедными.

Мне никогда не нравилась моя внешность - я невысокого роста и в молодости был слишком хорошеньким. Я нравился девушкам, но мне хотелось выглядеть настоящим дворовым парнем, чья привлекательность - в его грубости.

В молодости я никогда не смеялся. Если вы посмотрите мои старые фотографии, вы не увидите меня улыбающимся. Конечно, это все от неуверенности в себе. Мне пришлось учиться получать удовольствие от жизни уже в зрелом возрасте, но это знание пришло слишком поздно. Я всегда работал и теперь не представляю, как жить иначе.

В моей молодости даже не было такой профессии - дизайнер одежды. Но я мог бы реализоваться и в другой сфере - в архитектуре или кино. Важен не только вид деятельности, но и подход к работе. Я был бы успешен во всем.

Когда я начинал, женщины носили костюмы Yves Saint Laurent. Они были прекрасными, но слишком уж строгими. Я первым почувствовал, что девушкам хочется быть мягче, и одежда, которую я им предложил, позволила телу двигаться свободнее. В этом и заключается мой вклад в моду.

Мой вклад в моду - это одна идея: что классицизм и модернизм на самом деле одно и то же, если не обращать внимания на стремительно меняющиеся тенденции.

Меня часто ругают за нежелание быть авангардным. Но у меня и цели такой никогда не было. На свете существует множество подходов к моде. Мне важно, чтобы люди носили мою одежду. Остальное – пустые игры, которые ничего не стоят.

Для людей, которые критикуют меня за то, что мою одежду двадцатилетней давности нельзя отличить от сделанной вчера, у меня есть только один ответ: последовательность.

Будьте смелыми в своих убеждениях. Когда я экспериментировал с кроем, это шло вразрез с общепринятыми идеями и методами. Но я просто хотел создать одежду, которая бы выглядела элегантно и в то же время была комфортной. В конце концов мои идеи вошли в моду.

Моя работа заключается в том, чтобы помочь женщине обрести уверенность в себе, но не определять всю ее личность.

Чтобы создать что-то исключительное, ваше мышление должно быть непрерывно сфокусировано на мельчайших деталях.

Не предавайте комфорт ради моды. Хорошо выглядеть в вещах, в которых вам неудобно, невозможно.

Выбирайте ткани нейтральных цветов, без ярких узоров, - они будут служить вам дольше.

Лично я думаю, что контрафакт – это хорошо, потому что его существование показывает, что мы создаем то, что люди хотят скопировать.

Нет единственного источника вдохновения. Настоящий источник - это мое мировоззрение, принципы, которыми я руководствуюсь в жизни.

Не стоит слишком усердствовать, выбирая одежду: самые стильные люди выглядят так, будто не прилагают никаких усилий к собственному внешнему виду. В конечном счете стиль сводится к самовыражению, и я не думаю, что хоть что-то может выглядеть действительно ужасно на человеке, который искренен сам с собой.

Быть элегантной - не значит бросаться в глаза, это значит врезаться в память.

Ключ к элегантности - умеренность и скромность. Именно так создается образ уверенной в себе дамы, которой ничего не нужно доказывать.

Тщательно подобранный аромат может стать вашей отличительной чертой. Это первое, что чувствуют люди, когда вы входите в комнату, и последнее, что исчезает, когда вы уходите.

Пиджак - основа гардероба. Он должен быть хорошо сшит, сидеть идеально и быть скроен так, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно. Когда на тебе хороший пиджак, все остальное приложится.

Дешевая пара обуви - плохая экономия. Не экономьте на главном: обувь - основа вашего гардероба.

Не экономьте на гардеробе. По-настоящему красивые вещи - это качественные вещи. А качество требует премиальных материалов и кропотливой работы, что не может не отражаться на их цене.

Выглядеть сексуально - вопрос уверенности в себе. Это состояние ума в той же степени, что и состояние тела.

Каждый имеет право на собственное понимание стиля. Но оно не должно быть вырублено из камня. Не бойтесь привнести что-то новое и примерить то, что прежде никогда не носили.

Разница между стилем и модой - в качестве.

Я не меняю свой стиль, я позволяю ему эволюционировать.

Стиль есть у каждого - его просто нужно найти. Стиль - это способ рассказать о себе, не говоря ничего.

Настоящая роскошь - говорить то, что думаешь.

Благоразумие - враг вульгарности, поэтому я за благоразумие

Не люблю говорить о прошлом и ностальгию. Как я этого избегаю? Общаюсь с молодежью.

Мой самый большой страх? Необходимость принимать скоропалительные решения.

В прошлом успех приходил после тысяч мелких шажков. Сейчас многонациональные корпорации делают звезд за один сезон. Такое ощущение, что все уже едят неготовое блюдо.

Всегда оставляю автографы и позирую для селфи. Если согласился сниматься для одного, как я могу отказать остальным? Я родился таким же простым человеком, как и они.

Не могу себе позволить сомнения. Я всю жизнь шел к тому, чтобы стать собой нынешним. Это автоматически отметает мысли о том, что я делаю что-то неправильно.

Быть модным дизайнером в 85 лет – это абсурд.

90 лет - это очень много воспоминаний. Я не могу спать. Каждый ночь в кровати я вспоминаю прошлое. Все мое прошлое. И, когда я наконец засыпаю, вижу ужасные сны.

Баланс между работой и жизнью - ключ к счастью. Я принес жизнь в жертву работе, и, если бы можно было начать сначала, поступил бы иначе.

Я принадлежу к последнему свободному поколению, и я же последний его представитель, оставшийся в живых. Дом Dior есть, но Диора давно нет. Chanel живет благодаря Карлу Лагерфельду. Надеюсь, Armani будет жить без меня…

В материале использованы интервью Джорджо Армани, данные им различным западным изданиям в разные годы

Читайте по теме:

Скончался легендарный итальянский модельер Джорджо Армани

Милан объявил день траура в связи со смертью Джорджо Армани