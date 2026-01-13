Скончался турецкий актёр Корай Эргун
Известный турецкий актер, звезда сериала «Teşkilat» Корай Эргун скончался в возрасте 68 лет.
В прошлом году у Эргуна была обнаружена опухоль мозга, после чего он перенёс многочасовую операцию и проходил лечение, сообщает 1news.az cо ссылкой на турецкие СМИ.
По факту смерти официальные подробности, кроме длительного заболевания, не уточняются.
За свою карьеру К.Эргун сыграл во многих театральных постановках, телесериалах и кинопроектах и помимо актёрской деятельности, занимался режиссурой.
