 Гейдар Мирза о последствиях пожара: Сначала возмещение ущерба людям, потом - бизнес | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Гейдар Мирза о последствиях пожара: Сначала возмещение ущерба людям, потом - бизнес

Фаига Мамедова17:38 - Сегодня
Гейдар Мирза о последствиях пожара: Сначала возмещение ущерба людям, потом - бизнес

Журналист Гейдар Мирза, проживающий в многоэтажном доме на улице Мирали Сейидова, где ранее произошел крупный пожар, в котором погибли три человека, выступил с резкой критикой в адрес владельца объекта, ставшего очагом возгорания.

По словам журналиста, восстановление пострадавших квартир намеренно затягивается.

В беседе с 1news.az Гейдар Мирза рассказал о текущем этапе восстановительных работ и ходе судебного разбирательства.

«В настоящее время в здании идут ремонтные работы, но они сильно затянулись. Ремонт должен был возобновиться еще 4 января, а фактически начался всего несколько дней назад», - сообщил журналист.

По его словам, противоположная сторона мотивирует задержки отсутствием средств, заявляя, что может выплачивать компенсации только частями.

Г.Мирза называет эти аргументы абсурдными: «У них якобы нет денег на ремонт здания, но при этом находятся средства на восстановление и запуск собственной «развалюхи». Мы, жильцы, разрешили им войти в помещение ресторана только для уборки испортившихся продуктов, но мы категорически против проведения там ремонтных работ. В первую очередь должен быть завершен ремонт наших квартир».

Журналист подчеркнул, что ответственность за нанесенный ущерб полностью лежит на владельцах объекта, что подтверждается ходом следствия.

«Мы официально признаны потерпевшими. Поэтому сначала должен быть полностью возмещен ущерб людям, а уже потом они могут заниматься своим помещением. Более того, жители выступают против открытия здесь очередного развлекательного объекта. Мы не против бизнеса в жилых домах, но всё должно быть по закону. Данный же предприниматель, судя по всему, законов не признает», - отметил он.

Гейдар Мирза добавил, что недовольство деятельностью заведения разделяют и жители соседних зданий, так как объект не соответствовал даже морально-этическим нормам.

По словам Г.Мирзы, накануне состоялось заседание апелляционного суда. На первом же заседании суд постановил назначить повторную экспертизу из-за имущественного спора между сторонами.

При этом журналист выразил удовлетворение работой правоохранительных органов:

«Правоохранительные органы на нашей стороне, и мы довольны ходом следствия».

Несмотря на сложности с ремонтом фасада и внутренними косметическими работами, коммуникации в здании уже восстановлены. К началу января в дом вернули воду, газ, свет и интернет. «Дом возвращается к жизни», - заключил журналист.

Редакция 1news.az ранее направляла запрос в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики относительно стадии расследования уголовного дела и продолжит держать читателей в курсе событий.

Читайте по теме:

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трагедия на Ясамале оборвала жизни и оголила проблемы, о которых молчали

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Состоялись похороны Кёнуль Велибейли, погибшей при пожаре в Ясамале

Дочь погибшей при пожаре в Ясамале Кёнуль Велибейли размещена в стационар

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

«По всей логике, я не должен был выжить»: Гейдар Мирза о пути сквозь ядовитый дым во время пожара на Ясамале

Поделиться:
645

Актуально

Xроника

Утвержден «План мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом ...

Общество

В суде рассмотрят вопрос об аресте руководителя центра «Гуртулуш» и его ...

Политика

Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в рамках новой Рамочной программы

Общество

Боль ради лайков: как в Азербайджане превращают чужую уязвимость в контент

Общество

В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана - ВИДЕО

В суде рассмотрят вопрос об аресте руководителя центра «Гуртулуш» и его сотрудников - ОБНОВЛЕНО

Гейдар Мирза о последствиях пожара: Сначала возмещение ущерба людям, потом - бизнес

Житель Загаталы закупил крупную партию наркотиков у гражданина Ирана для перепродажи

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

В Баку ликвидирован объект незаконного строительства - ВИДЕО

Трагедия на тренинге в Камбодже: умер сотрудник ANAMA - ФОТО

Распространились фотографии сына судьи, ударившего ножом свою жену и совершившего суицид - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сын генерала Рустам Оруджев отреагировал на обвинения экс-возлюбленной: Новые подробности - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Гутерриш: ООН находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса»

Сегодня, 19:27

Трансформация такси: роль мобильных приложений и службы поддержки - ВИДЕО

Сегодня, 19:10

Эрдоган провел встречу с главой МИД Ирана

Сегодня, 18:46

Центробанк Азербайджана и китайская UnionPay подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 18:36

Азербайджан и США завершают работу над Хартией стратегического партнерства

Сегодня, 18:27

На заседании Экономического совета обсужден план деятельности на 2026 г

Сегодня, 18:15

В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Иран намерен развивать свою оборонную инфраструктуру

Сегодня, 17:57

Глава Минюста Гренландии: «Нас не купить»

Сегодня, 17:54

В суде рассмотрят вопрос об аресте руководителя центра «Гуртулуш» и его сотрудников - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:47

Гейдар Мирза о последствиях пожара: Сначала возмещение ущерба людям, потом - бизнес

Сегодня, 17:38

Житель Загаталы закупил крупную партию наркотиков у гражданина Ирана для перепродажи

Сегодня, 17:31

В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

Сегодня, 17:27

Судья, сын которого ранил жену и покончил с собой: «Тяжелое горе...»

Сегодня, 17:25

МИД РФ: Москва изучит варианты подключения к TRIPP

Сегодня, 17:22

"Тепло для Украины от Азербайджана!" - вице-спикер Верховной Рады о гумпомощи Баку

Сегодня, 17:11

Иран заявил о готовности возобновить переговоры с США по ядерному досье

Сегодня, 17:10

В этот день в Баку усилится ветер

Сегодня, 17:06

Ильхам Алиев распорядился о предоставлении Президентских премий для молодежи на 2026 год

Сегодня, 17:03

Утвержден «План мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» в Азербайджане

Сегодня, 16:43
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48