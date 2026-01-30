Гейдар Мирза о последствиях пожара: Сначала возмещение ущерба людям, потом - бизнес

Журналист Гейдар Мирза, проживающий в многоэтажном доме на улице Мирали Сейидова, где ранее произошел крупный пожар, в котором погибли три человека, выступил с резкой критикой в адрес владельца объекта, ставшего очагом возгорания.

По словам журналиста, восстановление пострадавших квартир намеренно затягивается.

В беседе с 1news.az Гейдар Мирза рассказал о текущем этапе восстановительных работ и ходе судебного разбирательства.

«В настоящее время в здании идут ремонтные работы, но они сильно затянулись. Ремонт должен был возобновиться еще 4 января, а фактически начался всего несколько дней назад», - сообщил журналист.

По его словам, противоположная сторона мотивирует задержки отсутствием средств, заявляя, что может выплачивать компенсации только частями.

Г.Мирза называет эти аргументы абсурдными: «У них якобы нет денег на ремонт здания, но при этом находятся средства на восстановление и запуск собственной «развалюхи». Мы, жильцы, разрешили им войти в помещение ресторана только для уборки испортившихся продуктов, но мы категорически против проведения там ремонтных работ. В первую очередь должен быть завершен ремонт наших квартир».

Журналист подчеркнул, что ответственность за нанесенный ущерб полностью лежит на владельцах объекта, что подтверждается ходом следствия.

«Мы официально признаны потерпевшими. Поэтому сначала должен быть полностью возмещен ущерб людям, а уже потом они могут заниматься своим помещением. Более того, жители выступают против открытия здесь очередного развлекательного объекта. Мы не против бизнеса в жилых домах, но всё должно быть по закону. Данный же предприниматель, судя по всему, законов не признает», - отметил он.

Гейдар Мирза добавил, что недовольство деятельностью заведения разделяют и жители соседних зданий, так как объект не соответствовал даже морально-этическим нормам.

По словам Г.Мирзы, накануне состоялось заседание апелляционного суда. На первом же заседании суд постановил назначить повторную экспертизу из-за имущественного спора между сторонами.

При этом журналист выразил удовлетворение работой правоохранительных органов:

«Правоохранительные органы на нашей стороне, и мы довольны ходом следствия».

Несмотря на сложности с ремонтом фасада и внутренними косметическими работами, коммуникации в здании уже восстановлены. К началу января в дом вернули воду, газ, свет и интернет. «Дом возвращается к жизни», - заключил журналист.

Редакция 1news.az ранее направляла запрос в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики относительно стадии расследования уголовного дела и продолжит держать читателей в курсе событий.

