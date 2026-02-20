Бруклин Бекхэм впервые появился на публике после семейного скандала - ВИДЕО

Бруклин Бекхэм принял участие в South Beach Wine & Food Festival на Майами.

Подчеркнем, что это его первое официальное появление после конфликта с родителями, Дэвидом и Викторией Бекхэм, которых он ранее обвинил в попытках саботировать его брак с актрисой Николой Пельтц, давлении и многочисленных семейных интригах.

Бруклин выступил со-ведущим конкурса бургеров вместе с известной кулинарной телеведущей Рэйчел Рэй и организатором фестиваля Ли Шрагером - на мероприятии он продвигал свой бренд Cloud23 Hot Sauce и участвовал в создании специального бургера для конкурса.

Отметим, что скандал в семье Бекхэмов остается в центре внимания международных СМИ и постоянно обрастает новыми подробностями.

Читайте по теме:

Выяснилось, кто может уладить конфликт Бруклина Бекхэма с родителями - ФОТО

Викторию Бекхэм наградили в Париже на фоне семейного конфликта - ФОТО

Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

На фоне семейного конфликта Бруклин Бекхэм удалил татуировку, сделанную в честь отца – ФОТО