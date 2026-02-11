Все номинанты «Оскара-2026» в одном кадре - ФОТО

Номинанты премии «Оскар-2026» по традиции сделали общее фото - одна из самых узнаваемых традиций наградного сезона - накануне церемонии, которая пройдет 15 марта.

Снимок был сделан 10 февраля после ежегодного ланча номинантов в Лос-Анджелесе - события, которое собирает претендентов на главную кинонаграду и фактически открывает финальный этап оскаровской гонки.

Общее «class photo» - давняя традиция. Всех номинантов выстраивают рядами и фотографируют вместе, создавая своеобразный «портрет года» в киноиндустрии.

Сам ланч ведет историю с 1980-х и считается первым крупным торжеством перед церемонией.

Западные СМИ сообщают, что в этом году на встречу приехали почти 230 номинантов из 24 категорий, а само мероприятие стало не только праздником, но и площадкой для знакомств - новичков индустрии с ее признанными звездами.

На групповом фото можно увидеть Тимоти Шаламе, Эмму Стоун, Кейт Хадсон, Майкла Б. Джордана и многих других - для некоторых это первый шанс на статуэтку, тогда как Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн получили уже шестые актерские номинации.

Фото: Richard Harbaugh/The Academy