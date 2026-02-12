Ряду сотрудников Государственной налоговой службы присвоены высшие специальные звания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной налоговой службы при Министерстве экономики АР.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.
Высшее специальное звание «Государственный советник налоговой службы 2-й степени» присвоено:
Назарли Орхану Фаиг оглу – начальнику Государственной налоговой службы.
Высшее специальное звание «Государственный советник налоговой службы 3-й степени» присвоено:
Иманову Ниджату Шюкюр оглу – начальнику Главного управления налоговой политики;
Исмайлову Аббасу Джалил оглу – начальнику Главного управления налогового аудита;
Велиеву Самеду Адиль оглу – начальнику Главного территориального налогового управления №2.