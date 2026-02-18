 Выявлены грубые нарушения в маркете Volt и супермаркете Megastore - ФОТО | 1news.az | Новости
Выявлены грубые нарушения в маркете Volt и супермаркете Megastore - ФОТО

Фаига Мамедова14:45 - Сегодня
Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана провели рейды на ряде торговых и сервисных объектов столицы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство, в ходе проверок были выявлены серьезные нарушения стандартов качества и безопасности продукции.

Инспекции затронули следующие объекты:

Магазин Volt (ООО «Volt Services Azerbaijan»), расположенный в Насиминском районе по ул. Х. Шушинского;

Торговый объект Megastore (ООО «Grand-Mart») в Наримановском районе по ул. А. Алы;

Объект общественного питания The Place (ООО «Our Company») в Насиминском районе по ул. Дж. Мамедкулизаде.

В ходе осмотра инспекторы установили, что во всех указанных заведениях покупателям предлагались продукты с истекшим сроком годности. Кроме того, в супермаркете Megastore и заведении The Place были зафиксированы грубые нарушения санитарно-гигиенических норм и правил.

Вся непригодная к употреблению продукция - мясные и молочные изделия, замороженные полуфабрикаты, выпечка и безалкогольные напитки - была изъята из оборота и уничтожена в установленном порядке.

В отношении владельцев данных субъектов предпринимательства составлены административные протоколы.

