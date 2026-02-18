На одной из станций метро в Баку завершены ремонтные работы - ВИДЕО

ЗАО «Бакинский метрополитен» завершило ремонтные работы в переходе второго вестибюля станции «Мемар Аджеми» «зеленой линии».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом заявили в закрытом акционерном обществе «Бакинский метрополитен».

Согласно сообщению, временно закрытый выход №4 уже передан в пользование пассажиров. Отмечается, что в рамках проведенных работ зона перехода была обновлена, инфраструктура стала более безопасной и функциональной, а также улучшены условия для удобного регулирования пассажиропотока.