Освобождены иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов - ЭКСКЛЮЗИВ

Граждане Саудовской Аравии Альзаман Махди Али, Альгабр Мохаммад Хуссейн и Альгабр Махди Мохаммад, обвиняемые в совершении неподобающих действий на Аллее шехидов, вышли на свободу.

Они были освобождены из Бакинского следственного изолятора в связи с окончанием срока наказания и переданы сотрудникам Государственной миграционной службы.

Напомним, что 17 августа прошлого года было проведено расследование по факту публикации в социальных сетях видеоролика, на котором трое иностранцев совершают неподобающие действия на Аллее шехидов. В ходе расследования было установлено, что данные лица прибыли в Баку в качестве туристов 13 августа 2025 года сроком на пять дней и распространили снятое ими видео в соцсетях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса.

Отметим, что согласно приговору Сабаильского районного суда, Альзаман Махди Али, Альгабр Мохаммад Хуссейн и Альгабр Махди Мохаммад были приговорены к 2 годам лишения свободы каждый. Однако Бакинский апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, сократив срок наказания иностранцев с 2 лет до 6 месяцев.

Таким образом, срок их наказания подошел к концу.

Источник: Oxu.Az