Имеет ли кто-то право читать ваш WhatsApp без вашего ведома? - Официальный ответ

Слежка за перепиской в WhatsApp без ведома пользователя с использованием различных средств запрещена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом говорится в новой специальной позиции Пленума Верховного суда касательно вопросов неприкосновенности личной переписки в рамках постановления «О защите прав личности».

В постановлении Пленума отмечается, что право на неприкосновенность личной переписки гарантирует каждому защиту тайны информации, передаваемой через переписку, почтовые, телеграфные и иные средства связи.

«Незаконное получение, использование или распространение личной переписки лица без его согласия считается нарушением права на личную неприкосновенность».

Вместе с тем в документе подчеркивается, что данное право может быть ограничено в установленном законом порядке в целях предотвращения преступления или установления истины в ходе расследования уголовного дела.

В постановлении также указано, что в рамках разрешения правовых споров стороны могут представлять в суд или иной полномочный орган (медиация, арбитраж и т. д.) в качестве доказательства только ту переписку, которая велась непосредственно между ними:

«Стороны не могут представлять в качестве доказательства при разрешении своих правовых споров переписку с третьими лицами».

На Пленуме Верховного суда было заявлено, что публикация любой переписки в СМИ или сети Интернет, а также её распространение в любой иной форме без согласия противоположной стороны - запрещены.