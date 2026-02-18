На аэропортовской трассе временно ограничат движение - ВИДЕО

21 февраля на аэропортовской трассе в Сураханском районе столицы, рядом с Buta Palace, будут проведены заключительные работы по установке металлоконструкций для новых электронных информационных табло.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, в связи с этим с 00:00 до 05:45 будет ограничено движение транспорта от аэропортовского моста в направлении станции метро «Короглу», а с 02:00 до 05:15 - от станции метро «Короглу» (от путепровода над Сураханским кругом) в сторону аэропорта.

В обоих направлениях шоссе с 02:30 до 05:15 движение будет полностью остановлено, а транспортные средства направлены по альтернативным дорогам. В качестве альтернативы водителям, следующим со стороны Мардакянского шоссе (проезд в аэропорт останется открытым), рекомендуется использовать Зыхское шоссе, а едущим со стороны города - следовать через улицы Ханлара Алекперова и 14 Июля в Сураханском районе.

Также из города в сторону аэропорта можно будет проехать через проспект 8 Ноября с выходом на Зыхскую дорогу. В период действия ограничений дорожная полиция примет необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного движения автомобилей по альтернативным маршрутам.