В Баку из автомобиля похищено 11 тысяч манатов

В Хатаинском районе столицы из автомобиля марки Range Rover похищено 11 000 манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, на основании жалобы гражданина в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления 34-летний Р. Гулиев. В ходе расследования выяснилось, что в момент происшествия задержанный находился за рулем транспортного средства, выдавая себя за сотрудника службы «трезвый водитель». После того как Р. Гулиев припарковал автомобиль в гараже, он, воспользовавшись кратковременной невнимательностью владельца, похитил денежные средства, находившиеся в салоне.

В результате другого мероприятия, проведенного на территории района, были выявлены и задержаны 35-летний С. Рамазанов и ранее судимый 25-летний Х. Мехтиев, подозреваемые в краже 723 манатов с банковской карты.

По данным фактам ведется расследование.