В Абшероне мужчина избил жену на глазах у ребенка, но избежал наказания

В Абшеронском районе мужчина избил супругу на улице.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел на автобусной остановке в жилом массиве «Атьялы».

Джавид Бабиров (1992 г. р.) и А. Бабирова вступили в брак в 2016 году, в котором у них родилось четверо детей. В 2025 году на почве семейного конфликта женщина, забрав детей, ушла в дом к отцу и отказалась возвращаться.

Несмотря на требования Джавида, она ответила отказом на предложение о воссоединении семьи.

Несколько дней назад женщина, возвращаясь с 9-летней дочерью из школы, встретила на остановке супруга.

Когда Джавид попытался пообщаться с ребенком, женщина воспрепятствовала этому, в результате чего между ними завязалась ссора. В ходе конфликта Джавид избил супругу прямо на остановке, нанеся ей телесные повреждения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Дж. Бабиров был задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело, материалы которого были направлены в Абшеронский районный суд. Однако, в связи с тем, что потерпевшая сторона отказалась являться на судебные заседания и давать показания, Дж. Бабиров был освобожден от уголовной ответственности.