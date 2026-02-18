 В Абшероне мужчина избил жену на глазах у ребенка, но избежал наказания | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Абшероне мужчина избил жену на глазах у ребенка, но избежал наказания

Фаига Мамедова11:25 - Сегодня
В Абшероне мужчина избил жену на глазах у ребенка, но избежал наказания

В Абшеронском районе мужчина избил супругу на улице.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел на автобусной остановке в жилом массиве «Атьялы».

Джавид Бабиров (1992 г. р.) и А. Бабирова вступили в брак в 2016 году, в котором у них родилось четверо детей. В 2025 году на почве семейного конфликта женщина, забрав детей, ушла в дом к отцу и отказалась возвращаться.

Несмотря на требования Джавида, она ответила отказом на предложение о воссоединении семьи.

Несколько дней назад женщина, возвращаясь с 9-летней дочерью из школы, встретила на остановке супруга.

Когда Джавид попытался пообщаться с ребенком, женщина воспрепятствовала этому, в результате чего между ними завязалась ссора. В ходе конфликта Джавид избил супругу прямо на остановке, нанеся ей телесные повреждения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Дж. Бабиров был задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело, материалы которого были направлены в Абшеронский районный суд. Однако, в связи с тем, что потерпевшая сторона отказалась являться на судебные заседания и давать показания, Дж. Бабиров был освобожден от уголовной ответственности.

Поделиться:
187

Актуально

Общество

В Ходжалы произошел минный инцидент, ранен сотрудник ANAMA

Общество

Когда архитектура встречает искусство: панно «Прогресс» в Баку - ФОТО

Общество

В Азербайджане перезахоронят останки еще 17 шехидов I Карабахской войны

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии

Общество

Когда архитектура встречает искусство: панно «Прогресс» в Баку - ФОТО

В Азербайджане будет создана новая платформа на основе ИИ для иностранных граждан

В Ходжалы произошел минный инцидент, ранен сотрудник ANAMA

Жуткая эстетика: аксессуары с кровью и волосами становятся вирусными - ВИДЕО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

«Скажите спасибо, что мы вас рекламируем»: Дизайнер Александра Саламахина о том, как бренды оправдывают плагиат

В Баку модернизировали популярный пригородный маршрут - ФОТО

«Дождь из шаров» в День святого Валентина вызвал большой ажиотаж в Баку - ВИДЕО

Объявлена дата выплаты пенсий с учетом новых надбавок

Последние новости

Когда архитектура встречает искусство: панно «Прогресс» в Баку - ФОТО

Сегодня, 12:00

В Азербайджане будет создана новая платформа на основе ИИ для иностранных граждан

Сегодня, 11:55

В Ходжалы произошел минный инцидент, ранен сотрудник ANAMA

Сегодня, 11:50

Жуткая эстетика: аксессуары с кровью и волосами становятся вирусными - ВИДЕО

Сегодня, 11:42

В Азербайджане перезахоронят останки еще 17 шехидов I Карабахской войны

Сегодня, 11:35

«Он называл себя Султаном»: Жертва Эпштейна рассказала о его плане «Гарем» и одержимости дворцом Топкапы

Сегодня, 11:30

Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии

Сегодня, 11:28

В Абшероне мужчина избил жену на глазах у ребенка, но избежал наказания

Сегодня, 11:25

Миллионы долларов, золото, оружие и наркотики: Громкая кража с парковки вскрыла новые подробности старого скандала

Сегодня, 11:22

Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Сегодня, 11:17

В Азербайджане из незаконного оборота изъяты оружие и боеприпасы

Сегодня, 11:13

В Баку проходит международная конференция с участием стран C6 - ФОТО

Сегодня, 11:10

Новый директор Академического русского драматического театра представлен коллективу - ФОТО

Сегодня, 11:07

У BVLGARI большие планы в Азербайджане

Сегодня, 11:00

Ватикан отказался входить в «Совет мира» Трампа

Сегодня, 10:58

В Иране в отношении протестующих возбудили не менее 23 тысяч уголовных дел

Сегодня, 10:55

В Баку из автомобиля похищено 11 тысяч манатов

Сегодня, 10:33

В Тиране открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

Сегодня, 10:25

МЧС запустило мобильное приложение «e-FHN» - ВИДЕО

Сегодня, 10:22

В Турции вновь обсуждают ужесточение законодательства в отношении ЛГБТ

Сегодня, 10:15
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36