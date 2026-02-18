В Азербайджане из незаконного оборота изъяты оружие и боеприпасы

Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили в МВД, 17 февраля сотрудники полиции в столице, в различных районах республики, а также на освобожденных от оккупации территориях обнаружили и изъяли: 1 автомат, 1 пулемет, 1 пистолет, 1 гранату, 11 ружей, 10 магазинов для патронов, 458 патронов различного калибра и 192 снаряда, передает 1news.az.