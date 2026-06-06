Сотни сторонников «Партии тараканов» вышли на масштабный протест в центре Нью-Дели - ВИДЕО

Сотни сторонников движения, известного как «Партия тараканов», собрались в субботу на площадке Джантар-Мантар в центре Нью-Дели.

Акция стала первым масштабным выходом в офлайн движения, которое за несколько недель трансформировалось из интернет-мема в символ молодежного протеста в Индии. Организаторы мероприятия ставили целью проверить, способна ли многомиллионная онлайн-аудитория превратиться в реальную политическую силу.

Основную массу участников составили молодые люди в масках тараканов, с национальными флагами и книгами, символизирующими право на образование. Движение возникло как ответ на резонансное высказывание председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта, который в ходе одного из заседаний сравнил критиков власти и безработную молодежь с тараканами. Поводом для субботнего митинга стало требование немедленной отставки министра образования Дхармендры Прадхана на фоне скандала с массовыми нарушениями при проведении государственных экзаменов. Протестующие скандировали лозунг: «Тараканы идут — Дхармендра Прадхан уходит!», призывая правительство обратить внимание на системные проблемы молодежи и обеспечить равные возможности для трудоустройства.