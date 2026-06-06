Число жертв израильских ударов по Ливану достигло 3593 человек

Число погибших в Ливане из-за израильских авиаударов с начала военной эскалации 2 марта достигло 3 593 человек, а количество раненых возросло до 10 990.

Соответствующую статистику опубликовал Минздрав Ливана в социальной сети Х.

За последние сутки общее число погибших увеличилось на 67 человек, а раненых — на 257. В ведомстве уточнили, что в результате субботних ударов ВВС Израиля по провинции Набатия на юге Ливана и региону Западное Бекаа погибли 35 человек и были ранены 120. Подчеркивается, что бомбардировки населенных пунктов продолжаются вопреки объявленному перемирию, в связи с чем число жертв и пострадавших к концу дня может возрасти.