В сеть попали новые фото тяжелобольного Брюса Уиллиса - ФОТО

19 марта всемирно известному американскому актеру Брюсу Уиллису исполнился 71 год.

В честь этой даты голливудская актриса Деми Мур опубликовала в Instagram редкие фотографии с тяжелобольным экс-супругом. Напомним, что знаменитости расстались в 2000 году, однако семья по-прежнему проводит много времени вместе – Деми Мур помогает новой жене Брюса Уиллиса ухаживать за мужем, который страдает от неизлечимой лобно-височной деменции примерно с весны 2022 года.

«Все что тебе нужно – это любовь. С днем рождения» - пишет Деми Мур в комментарии к фотографиям, на которых звезда «Крепкого орешка» сфотографирован с внучкой.

