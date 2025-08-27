 Прогрессирующая болезнь Брюса Уиллиса заставила его семью принять трудное решение - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Прогрессирующая болезнь Брюса Уиллиса заставила его семью принять трудное решение - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:00 - Сегодня
Прогрессирующая болезнь Брюса Уиллиса заставила его семью принять трудное решение - ВИДЕО

70-летний голливудский актер Брюс Уиллис сменил место жительства и поселился в доме недалеко от основной семейной резиденции.

Как рассказала его супруга Эмма Хеминг в интервью телеканалу ABC, решение о переезде было принято в августе из-за прогрессирования болезни актёра – напомним, что у звезды «Крепкого орешка» диагностирована фронтотемпоральная деменция, о которой стало известно в 2023 году.

Э.Хеминг отметила, что решение о переезде далось семье нелегко, однако оно было необходимо для обеспечения круглосуточного медицинского ухода. Новый дом был оборудован с учётом особых потребностей актёра - здесь снижён уровень шума и предусмотрены условия для облегчения его передвижения. Родные стараются проводить с Брюсом Уиллис как можно больше времени - вместе завтракают и ужинают, помогают в повседневных делах и поддерживают общение, дети актёра также регулярно навещают его.

В свою очередь медики подчёркивают, что при всех особенностях заболевания общее состояние Брюса Уиллиса остаётся стабильным - серьёзных проблем с физическим здоровьем нет, главные трудности связаны именно с работой мозга.

Читайте по теме:

Как тяжелая болезнь изменила 70-летнего Брюса Уиллиса - ФОТО

Брюс Уиллис больше не может говорить, читать и ходить из-за прогрессирующей деменции

Деми Мур показала редкое фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и дочерями

Поделиться:
2511

Актуально

Точка зрения

Интервью с Президентом Ильхамом Алиевым: Мир, законность и прагматизм как основа ...

Общество

Стала известна стоимость билетов и расписание поездов по маршруту ...

Общество

С этой даты приём в дошкольные учреждения будет временно остановлен

Политика

В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и РФ ...

Lifestyle

Прогрессирующая болезнь Брюса Уиллиса заставила его семью принять трудное решение - ВИДЕО

Тейлор Свифт выходит замуж - ФОТО

Папарацци сфотографировали актрису Несрин Джавадзаде с новым бойфрендом - ФОТО

Что известно о запуске Eurovision Asia?

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Niletto, Джиган и Loc-Dog показали яркие моменты отдыха в Баку в новом клипе - ВИДЕО

Теймур Ганифаев стартовал на конкурсе «Новая волна 2025» с хитом Jony - ФОТО - ВИДЕО

У Филиппа Киркорова диагностировали серьезное заболевание

Патриотизм в плейлистах: Как музыка формирует национальное самосознание молодёжи - ВИДЕО

Последние новости

В Азербайджане вручены медали семьям журналистов-шехидов

Сегодня, 15:30

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

Сегодня, 15:16

Интервью с Президентом Ильхамом Алиевым: Мир, законность и прагматизм как основа стабильности Южного Кавказа

Сегодня, 15:00

Стала известна стоимость билетов и расписание поездов по маршруту Баку-Агдам-Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:52

С этой даты приём в дошкольные учреждения будет временно остановлен

Сегодня, 14:35

Представитель АР при НАТО встретился с азербайджанскими журналистами

Сегодня, 14:30

Почему некоторые граждане не могут получить соцвыплаты?

Сегодня, 14:25

В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и РФ в КНР

Сегодня, 14:15

Фернанду Сантуш проведет пресс-конференцию

Сегодня, 14:03

В Самухе горит открытая территория

Сегодня, 13:45

Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:35

Rheinmetall AG открывает крупнейший завод Европы по производству боеприпасов

Сегодня, 13:22

В Баку приостановлена работа магазина с высоким риском пожара - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:15

Азербайджанские журналисты в штаб-квартире НАТО - ФОТО

Сегодня, 13:10

Российские таможенники пресекли ввоз экстремистской литературы на судне из Турции

Сегодня, 12:52

В Кяльбаджаре продолжается строительство внутренних дорог - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

В Баку пройдет мероприятие China Visitor Summit

Сегодня, 12:32

В Грузии арестовали счета семи НПО

Сегодня, 12:25

Как долго сохранится ветреная погода в Азербайджане?

Сегодня, 12:20

Повышенные таможенные пошлины США для Индии вступили в силу

Сегодня, 12:15
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06