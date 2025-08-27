Прогрессирующая болезнь Брюса Уиллиса заставила его семью принять трудное решение - ВИДЕО

70-летний голливудский актер Брюс Уиллис сменил место жительства и поселился в доме недалеко от основной семейной резиденции.

Как рассказала его супруга Эмма Хеминг в интервью телеканалу ABC, решение о переезде было принято в августе из-за прогрессирования болезни актёра – напомним, что у звезды «Крепкого орешка» диагностирована фронтотемпоральная деменция, о которой стало известно в 2023 году.

Э.Хеминг отметила, что решение о переезде далось семье нелегко, однако оно было необходимо для обеспечения круглосуточного медицинского ухода. Новый дом был оборудован с учётом особых потребностей актёра - здесь снижён уровень шума и предусмотрены условия для облегчения его передвижения. Родные стараются проводить с Брюсом Уиллис как можно больше времени - вместе завтракают и ужинают, помогают в повседневных делах и поддерживают общение, дети актёра также регулярно навещают его.

В свою очередь медики подчёркивают, что при всех особенностях заболевания общее состояние Брюса Уиллиса остаётся стабильным - серьёзных проблем с физическим здоровьем нет, главные трудности связаны именно с работой мозга.

