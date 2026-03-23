СМИ: США намерены взять под контроль иранский остров Харк

First News Media08:15 - Сегодня
США ускорили переброску подразделений Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток для участия в возможной операции по захвату иранского острова Харк.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщили своим коллегам в Израиле и других странах, что, по всей видимости, у США не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова Харк, отмечает издание со ссылкой на источники. Американский официальный источник подтвердил The Jerusalem Post, что "военные США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток".

Портал Axios ранее сообщил со ссылкой на источники, что администрация США рассматривает возможность морской блокады или захвата острова Харк. По информации портала, таким образом Вашингтон рассчитывает заставить Иран "открыть" Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики.

Источник: ТАСС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

