 Вниманию водителей мопедов: вступили в силу новые правила | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Вниманию водителей мопедов: вступили в силу новые правила

First News Media15:07 - Сегодня
С сегодняшнего дня в Азербайджане начинают действовать новые правила управления мопедами.

Для этого теперь требуется водительское удостоверение, а сами транспортные средства подлежат государственной регистрации и постановке на учёт.

Как сообщает Oxu.Az, изменения в закон "О дорожном движении", принятые 9 декабря 2025 года, вступили в силу 26 марта 2026 года.

Согласно закону, мопедом считается двух- или трёхколёсное транспортное средство (за исключением малых электрических), оснащённое электродвигателем или двигателем объёмом до 50 кубических сантиметров и имеющее максимальную конструктивную скорость не выше 50 км/ч. К этой категории также относятся велосипеды с подвесным двигателем и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками, за исключением отдельных положений.

В соответствии с новыми требованиями, все механические транспортные средства, их прицепы и мопеды на территории Азербайджана подлежат государственной регистрации и постановке на учёт в установленном порядке.

Управлять мопедом на дорогах страны разрешается только при наличии водительского удостоверения категории A1.

Кроме того, водители обязаны соблюдать требования дорожных знаков и разметки и по возможности двигаться по крайней правой полосе. Запрещено перевозить грузы, выступающие более чем на 0.5 метра за габариты транспортного средства или затрудняющие управление.

Главное управление Государственной дорожной полиции сообщило, что с 26 марта 2026 года для управления мопедом необходимо иметь водительское удостоверение категории A1, свидетельство о регистрации и государственный номерной знак.

Отметим, что документ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым и предусматривающий изменения в ряд указов, связанных с применением закона, также вступил в силу с сегодняшнего дня.

Поделиться:
377

Актуально

Новости для вас

1news TV

