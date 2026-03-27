25-летняя испанка добилась эвтаназии после двух лет судов с семьей

Ноэлия Кастильо Рамос - 25-летняя испанка, частично парализованная, - добилась права на эвтаназию после двух лет борьбы с собственной семьей.

Как передает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, процедура, как предполагается, состоится 26 марта.

Ноэлия выросла в семье в трудной жизненной ситуации. У ее родителей была наркотическая зависимость, они лишились жилья и разошлись. С 12 лет Ноэлия жила в приютах. После совершеннолетия ей дали место в социальном центре. Там она подверглась жестокому групповому изнасилованию.

После этого Ноэлия несколько раз пыталась покончить с собой. Однажды она выбросилась из окна. Она выжила, но теперь у нее парализованы руки и ноги. Она страдает от постоянных болей.

Ноэлия запросила эвтаназию в 2024 году и получила одобрение соответствующей комиссии. Специалисты подтвердили, что ее клиническая ситуация необратима, она сопровождается хронической болью и страданиями.

Однако отец девушки Херонимо Кастильо при поддержке ультракатолической организации Abogados Cristianos через суд добился временной приостановки процедуры. Его основной аргумент состоял в том, что из-за болей, медикаментов и психического состояния Ноэлия не может самостоятельно принимать решения.

На протяжении почти двух лет Ноэлия жила вопреки собственной воле. 24 февраля она дала интервью телеканалу Antena 3 и среди прочего сказала: «Не могу больше с этой семьей, не могу больше с болями, не могу больше со всем, что мучает меня в голове».

Вся семья Ноэлии - отец, мать и сестра - были против эвтаназии. «Отец кричал, что у меня нет сердца, что я не думаю о других, что все, что я говорю, - ложь. Но при этом он меня игнорирует. Не звонит и не пишет.

Для чего он хочет, чтобы я жила - чтобы быть в больнице?» - сказала Ноэлия. Мать, по ее словам, тоже не была готова принять ее выбор: «Говорит, что понимает, но на самом деле не понимает».

Большую часть времени Ноэлия провела в социально-медицинском центре в Сант-Пере-де-Рибес, где, как она рассказала, хочет пройти процедуру эвтаназии в одиночестве: «Не хочу, чтобы кто-то видел, как я закрываю глаза».

Судебная борьба шла в пяти инстанциях. Суд первой инстанции и Верховный суд Каталонии подтвердили право Ноэлии на эвтаназию, отклонив аргумент отца о ее недееспособности. Abogados Cristianos обжаловали решение в Верховном суде Испании, но в январе 2026 года последний отклонил жалобу. Далее Конституционный суд и Европейский суд по правам человека подтвердили, что процедура не должна быть отменена.

Испания легализовала эвтаназию и ассистированный уход из жизни в 2021 году. С тех пор эти процедуры прошли в общей сложности до двух тысяч человек. Чтобы получить на них разрешение, нужно пройти несколько этапов медицинских и юридических согласований. Испания - одна из немногих стран (наряду с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом), где разрешен уход из жизни как с активной помощью врача, так и самостоятельный - под контролем врача.