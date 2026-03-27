 25-летняя испанка добилась эвтаназии после двух лет судов с семьей | 1news.az | Новости
25-летняя испанка добилась эвтаназии после двух лет судов с семьей

Фаига Мамедова10:28 - Сегодня
25-летняя испанка добилась эвтаназии после двух лет судов с семьей

Ноэлия Кастильо Рамос - 25-летняя испанка, частично парализованная, - добилась права на эвтаназию после двух лет борьбы с собственной семьей.

Как передает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, процедура, как предполагается, состоится 26 марта.

Ноэлия выросла в семье в трудной жизненной ситуации. У ее родителей была наркотическая зависимость, они лишились жилья и разошлись. С 12 лет Ноэлия жила в приютах. После совершеннолетия ей дали место в социальном центре. Там она подверглась жестокому групповому изнасилованию.

После этого Ноэлия несколько раз пыталась покончить с собой. Однажды она выбросилась из окна. Она выжила, но теперь у нее парализованы руки и ноги. Она страдает от постоянных болей.

Ноэлия запросила эвтаназию в 2024 году и получила одобрение соответствующей комиссии. Специалисты подтвердили, что ее клиническая ситуация необратима, она сопровождается хронической болью и страданиями.

Однако отец девушки Херонимо Кастильо при поддержке ультракатолической организации Abogados Cristianos через суд добился временной приостановки процедуры. Его основной аргумент состоял в том, что из-за болей, медикаментов и психического состояния Ноэлия не может самостоятельно принимать решения.

На протяжении почти двух лет Ноэлия жила вопреки собственной воле. 24 февраля она дала интервью телеканалу Antena 3 и среди прочего сказала: «Не могу больше с этой семьей, не могу больше с болями, не могу больше со всем, что мучает меня в голове».

Вся семья Ноэлии - отец, мать и сестра - были против эвтаназии. «Отец кричал, что у меня нет сердца, что я не думаю о других, что все, что я говорю, - ложь. Но при этом он меня игнорирует. Не звонит и не пишет.

Для чего он хочет, чтобы я жила - чтобы быть в больнице?» - сказала Ноэлия. Мать, по ее словам, тоже не была готова принять ее выбор: «Говорит, что понимает, но на самом деле не понимает».

Большую часть времени Ноэлия провела в социально-медицинском центре в Сант-Пере-де-Рибес, где, как она рассказала, хочет пройти процедуру эвтаназии в одиночестве: «Не хочу, чтобы кто-то видел, как я закрываю глаза».

Судебная борьба шла в пяти инстанциях. Суд первой инстанции и Верховный суд Каталонии подтвердили право Ноэлии на эвтаназию, отклонив аргумент отца о ее недееспособности. Abogados Cristianos обжаловали решение в Верховном суде Испании, но в январе 2026 года последний отклонил жалобу. Далее Конституционный суд и Европейский суд по правам человека подтвердили, что процедура не должна быть отменена.

Испания легализовала эвтаназию и ассистированный уход из жизни в 2021 году. С тех пор эти процедуры прошли в общей сложности до двух тысяч человек. Чтобы получить на них разрешение, нужно пройти несколько этапов медицинских и юридических согласований. Испания - одна из немногих стран (наряду с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом), где разрешен уход из жизни как с активной помощью врача, так и самостоятельный - под контролем врача.

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Азербайджане и выразил ...

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил региональную безопасность с главным советником Эрдогана

Общество

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, застрелившего соседа

Общество

Дожди, снег и сильный ветер: фактическая погода

В мире

В Иране задержали группу, готовившую диверсии на стратегических объектах

Bloomberg: нефть подорожает до $200 при продолжении конфликта вокруг Ирана

«Русский дом» в Праге забросали коктейлями Молотова

«ИИ-художник»: как Botto зарабатывает миллионы на искусстве - ФОТО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Tasnim: Иран подготовил для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни

Умер легендарный актёр Чак Норрис

Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Последние новости

В Иране задержали группу, готовившую диверсии на стратегических объектах

Сегодня, 12:30

В Геранбое задержан подросток за ножевое ранение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:25

В Гяндже спасатели провели операцию «Кольцо» и освободили палец местной жительницы - ВИДЕО

Сегодня, 12:23

Президент Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Азербайджане и выразил соболезнования - ФОТО

Сегодня, 12:08

Гумпомощь России для Ирана прибыла на контрольно-пропускной пункт «Южная Астара»

Сегодня, 12:02

Иран запретил национальным спортивным сборным выезжать в «недружественные страны»

Сегодня, 11:55

Bloomberg: нефть подорожает до $200 при продолжении конфликта вокруг Ирана

Сегодня, 11:50

В Загатале произошел пожар в центре отдыха

Сегодня, 11:43

«Русский дом» в Праге забросали коктейлями Молотова

Сегодня, 11:33

«ИИ-художник»: как Botto зарабатывает миллионы на искусстве - ФОТО

Сегодня, 11:27

Хикмет Гаджиев обсудил региональную безопасность с главным советником Эрдогана

Сегодня, 11:22

Пассажирский самолет и вертолет ВВС едва не столкнулись в США

Сегодня, 11:13

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, застрелившего соседа

Сегодня, 11:07

WSJ: США за три недели конфликта с Ираном понесли ущерб в размере до $2,9 млрд

Сегодня, 11:00

Отчет Генсека: НАТО готов углублять диалог и сотрудничество с Азербайджаном

Сегодня, 10:55

Fars: Иран угрожает ударами отелям в регионе, разместившим военных США

Сегодня, 10:50

Дожди, снег и сильный ветер: фактическая погода

Сегодня, 10:43

Университеты США возвращают устные экзамены из-за искусственного интеллекта

Сегодня, 10:40

МИД РФ: Россия готова к нормализации отношений с Грузией

Сегодня, 10:35

Мгер Григорян: транзит через Азербайджан открывает новые возможности

Сегодня, 10:30
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40