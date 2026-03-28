Mehr: КСИР нанес ответный удар по ВС США и Израиля на острове Бубиян
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара по группам вооружённых сил США и Израиля на острове Бубиян в Кувейте.
Об этом сообщает агентство Mehr.
По данным пресс‑службы, военно‑морские силы КСИР использовали беспилотники и баллистические ракеты, атаковав несколько мест дислокации противника.
В публикации утверждается, что в результате удара было «ликвидировано большое количество американских морских пехотинцев», а раненые военнослужащие были госпитализированы.
