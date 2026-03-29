ФК«Карабах» сделал очередной подарок болельщицам

Футбольный клуб "Карабах" в очередной раз сделал жест в адрес своих болельщиц.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальные аккаунты команды в соцсетях, для женщин, желающих поддержать команду в матче против "Сабах", вход на стадион будет бесплатным.

Отметим, что встреча состоится 3 апреля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Напомним, что агдамский клуб ранее выступал с аналогичной инициативой по случаю Международного женского дня.

Билеты на матч в рамках полуфинала Кубка Азербайджана поступят в продажу завтра с 15:00, их стоимость варьируется в зависимости от сектора от 5 до 20 манатов.