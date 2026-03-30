Сборная Азербайджан стала победителем международного турнира «FIFA Series-2026»- ОБНОВЛЕНО
Сборная Азербайджана по футболу стала победителем международного турнира «FIFA Series – 2026».
Как сообщает 1news.az, во втором матче команда под руководством Айхана Аббасова встретилась со сборной Сьерра-Леоне.
Основное время встречи, прошедшей на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте, завершилось со счетом 1:1.
В составе гостей на 28-й минуте отличился Даниэль Кану. Рахиль Мамедов восстановил равновесие на 72-й минуте.
Поскольку в основное время победитель не был определен, потребовалась серия пенальти. В ней точнее оказалась сборная Азербайджана, завоевавшая титул.
Отметим, что 27 марта сборная Азербайджана на той же арене обыграла команду Сент-Люсии со счетом 6:1.
20:41
Азербайджан сравнял счет в матче против Сьерра-Леоне – 1:1.
20:20
Начался второй тайм матча Азербайджан – Сьерра-Леоне в рамках международного турнира "FIFA Series – 2026".
Встреча проходит на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте.
Гости в настоящее время ведут со счетом 1:0.
20:00
Завершился первый тайм матча международного турнира "FIFA Series – 2026" между сборными Азербайджана и Сьерра-Леоне.
Гости ушли на перерыв с преимуществом в 1:0. Напомним, что на 28-й минуте отличился Даниэль Кану.
Источник: Report