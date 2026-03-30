Сборная Азербайджан стала победителем международного турнира «FIFA Series-2026»- ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футболу стала победителем международного турнира «FIFA Series – 2026».

Как сообщает 1news.az, во втором матче команда под руководством Айхана Аббасова встретилась со сборной Сьерра-Леоне.

Основное время встречи, прошедшей на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте, завершилось со счетом 1:1.

В составе гостей на 28-й минуте отличился Даниэль Кану. Рахиль Мамедов восстановил равновесие на 72-й минуте.

Поскольку в основное время победитель не был определен, потребовалась серия пенальти. В ней точнее оказалась сборная Азербайджана, завоевавшая титул.

Отметим, что 27 марта сборная Азербайджана на той же арене обыграла команду Сент-Люсии со счетом 6:1.