FIFA Series-2026: Сборная Азербайджана сегодня проведет второй матч
Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет второй матч в рамках международного турнира FIFA Series – 2026.
Как сообщает Report, коллектив, главным тренером которой является Айхан Аббасов, встретится со сборной Сьерра-Леоне.
Матч состоится на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 19:00.
Отметим, что 27 марта на той же арене сборная Азербайджана одержала крупную победу над командой Сент-Люсии со счетом 6:1.
