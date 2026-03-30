Кобахидзе и Рубио обсудили важность перезапуска партнерства между Грузией и США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.

Как отмечено на странице И. Кобахидзе в соцсети X, в ходе разговора была подчеркнута важность перезапуска партнерства между двумя странами и укрепление роли Грузии как сильного партнера США на Южном Кавказе.

"Мы привержены укреплению грузино-американских связей, а также развитию региональной стабильности и взаимосвязанности", - заключил премьер Грузии.