Кобахидзе и Рубио обсудили важность перезапуска партнерства между Грузией и США
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.
Как отмечено на странице И. Кобахидзе в соцсети X, в ходе разговора была подчеркнута важность перезапуска партнерства между двумя странами и укрепление роли Грузии как сильного партнера США на Южном Кавказе.
"Мы привержены укреплению грузино-американских связей, а также развитию региональной стабильности и взаимосвязанности", - заключил премьер Грузии.
