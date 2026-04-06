Многодетная семья из Сумгайыта взята под контроль после трансляции с похорон

Государственные структуры взяли под контроль семью из Сумгайыта, которая вела прямую трансляцию в TikTok во время похорон ребенка.

Как передает 1news.az, об этом сообщил пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

По его словам, ситуация в связи с инцидентом в Сумгайыте взята под строгий контроль соответствующими органами и находится в центре внимания:

«Сотрудники Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей совместно с представителями местной исполнительной власти и муниципалитета провели осмотр места проживания данной семьи. Была проведена оценка текущего положения семьи, а также предварительное расследование состояния здоровья и социальных условий жизни детей.

Сообщается, что в настоящее время лечение пострадавших детей продолжается в медицинских учреждениях, их состояние находится под наблюдением врачей. В то же время отмечается, что версия об отравлении угарным газом проверяется, в этом направлении проводятся соответствующие экспертизы.

Хочу отметить, что по результатам проводимых расследований инциденту будет дана правовая и социальная оценка. Наряду с этим, мы призываем родителей и членов семей быть более внимательными и чуткими по отношению к детям. Безопасность, здоровье и благополучие детей требуют ежедневной заботы и ответственности.

Об итогах расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация», - подчеркнул Теймур Марданоглу.

Отметим, что 1 апреля шесть членов семьи, проживающей в поселке Г.З.Тагиева в Сумгайыте, отравились угарным газом. Один из шести пострадавших детей скончался в больнице 4 апреля. Лечение остальных детей продолжается в стационарных условиях, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

