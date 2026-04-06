Банк ABB будет предоставлять льготные кредиты за счет средств Фонда энергоэффективности

Между Банком ABB и Агентством по регулированию энергетических вопросов подписано соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает предоставление льготных кредитов за счет средств Фонда энергоэффективности через уполномоченную кредитную организацию.

Документ подписали заместитель председателя Правления Банка ABB Нергизханым Биляндарли и председатель Правления Агентства по регулированию энергетических вопросов Самир Ахундов.

Данное сотрудничество между Банком ABB и Агентством по регулированию энергетических вопросов закладывает основу для предоставления льготных кредитов с целью стимулирования реализации мероприятий в области энергоэффективности за счет средств соответствующего Фонда в нашей стране.

Стороны договорились о создании возможностей для предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда на цели энергоэффективности сроком до 15 лет, по годовой ставке 5%, на сумму до 10 миллионов манатов, с тем чтобы стимулировать соответствующие мероприятия и обеспечить доступ к данным возможностям для широкой аудитории клиентов, включая субъекты малого и среднего предпринимательства.

Также согласованы вопросы регулирования отношений, связанных с предоставлением льготных кредитов, их условиями, учетом, контролем (мониторингом) целевого использования, возвратом средств, а также отчетностью уполномоченной кредитной организации перед Агентством.

Напомним, что Фонд энергоэффективности был создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 1 марта 2024 года. Управление средствами Фонда осуществляет Агентство по регулированию энергетических вопросов.

