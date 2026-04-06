Банк ABB будет предоставлять льготные кредиты за счет средств Фонда энергоэффективности

Между Банком ABB и Агентством по регулированию энергетических вопросов подписано соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает предоставление льготных кредитов за счет средств Фонда энергоэффективности через уполномоченную кредитную организацию.

Документ подписали заместитель председателя Правления Банка ABB Нергизханым Биляндарли и председатель Правления Агентства по регулированию энергетических вопросов Самир Ахундов.

Данное сотрудничество между Банком ABB и Агентством по регулированию энергетических вопросов закладывает основу для предоставления льготных кредитов с целью стимулирования реализации мероприятий в области энергоэффективности за счет средств соответствующего Фонда в нашей стране.

Стороны договорились о создании возможностей для предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда на цели энергоэффективности сроком до 15 лет, по годовой ставке 5%, на сумму до 10 миллионов манатов, с тем чтобы стимулировать соответствующие мероприятия и обеспечить доступ к данным возможностям для широкой аудитории клиентов, включая субъекты малого и среднего предпринимательства.

Также согласованы вопросы регулирования отношений, связанных с предоставлением льготных кредитов, их условиями, учетом, контролем (мониторингом) целевого использования, возвратом средств, а также отчетностью уполномоченной кредитной организации перед Агентством.

Напомним, что Фонд энергоэффективности был создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 1 марта 2024 года. Управление средствами Фонда осуществляет Агентство по регулированию энергетических вопросов.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, по телефону Информационного центра 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

На правах рекламы

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана и Премьер-министр Грузии выступили с заявлениями для ...

Xроника

Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской ...

Общество

AZAL и Air Serbia заключили соглашение о код-шеринге

Мнение

Идеология ненависти и уроки истории: сможет ли Армения разорвать цепь реваншизма? ...

Экономика

Банк ABB будет предоставлять льготные кредиты за счет средств Фонда энергоэффективности

ЦБА оштрафовал должностных лиц двух коммерческих банков

В Азербайджане за I квартал потребителям вернули почти 69 млн манатов налогов и пошлин

Ближневосточный кризис, экспорт газа в Европу и роль Азербайджана: ресурсы, маршруты и конкуренция

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

BP предложила создать новый энергокоридор через Азербайджан

Цена Azeri Light превысила $128

SOCAR инвестировала в социальные и культурные проекты в Украине около $7 млн

Индекс жалоб ЦБА за февраль 2026: Bank BTB покинул банковский сектор в статусе «анти-лидера»

Последние новости

В структуре Минкультуры созданы новые отделы и секторы

Сегодня, 18:45

ЦАХАЛ ликвидировал командира спецподразделения «Аль-Кудс» в Тегеране

Сегодня, 18:30

Настоящие герои: Очевидцы спасли мужчину из затопленной зоны

Сегодня, 18:25

Вышел на свободу врач, осужденный за гибель известного ученого

Сегодня, 18:10

Фидан обсудил с Арагчи конфликт вокруг Ирана

Сегодня, 17:50

В Гусаре обрушился участок дороги, соединяющий десятки населенных пунктов - ВИДЕО

Сегодня, 17:47

Исламабад потребовал признать террористическим «Движение талибов Пакистана»

Сегодня, 17:43

Очередная встреча в рамках инициативы «Мост мира» проведена с экологами - ФОТО

Сегодня, 17:41

В центре Баку дерево рухнуло на автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 17:31

Осужденный за теракт в «Крокусе» покончил с собой в СИЗО

Сегодня, 17:26

NourNews: Страны обяжут платить за безопасный проход через Ормузский пролив

Сегодня, 17:14

Банк ABB будет предоставлять льготные кредиты за счет средств Фонда энергоэффективности

Сегодня, 17:09

ВС Ирана заявили о готовности воевать столько, сколько сочтет необходимым руководство

Сегодня, 17:04

Многодетная семья из Сумгайыта взята под контроль после трансляции с похорон

Сегодня, 17:03

Иран заявил о проходе малайзийского судна через Ормузский пролив

Сегодня, 17:00

Генеральный прокурор Турции находится в Баку - ФОТО

Сегодня, 16:55

В Баку временно изменена схема движения 6 регулярных автобусных маршрутов

Сегодня, 16:53

ЦБА оштрафовал должностных лиц двух коммерческих банков

Сегодня, 16:42

В Иране заявили об ударе по силам США в Кувейте

Сегодня, 16:35

Казахстан не ведет переговоров о приобретении российской концессии на армянские ж/д

Сегодня, 16:32
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40