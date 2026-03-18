Уродливое лицо армянского фашизма. Азербайджан отмечает годовщину Агдабанской трагедии

67 убитых, из них 8 стариков в возрасте 90-100 лет, 2 малолетних ребенка и 7 женщин сожжены заживо, 779 жертв чудовищных пыток – Агдабанская трагедия еще раз явила миру уродливое лицо армянского фашизма.

Сегодня со дня кровавых событий в селе Агдабан Кяльбаджарского района проходит 34 года.

В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года в результате разбойного нападения армянской военщины мирное азербайджанское село было полностью стерто с лица земли, все расположенные здесь 130 домов были выжжены дотла.

Пытки армянских солдафонов отличались изощренной жестокостью – людей калечили, а когда они, не выдержав истязаний, умирали в муках, глумились над телами.

Агдабанская резня была совершена приблизительно за год до оккупации Кяльбаджарского района, захват этого села армяне рассматривали как своего рода подготовку к оккупации всего района.

Нападением на Агдабан командовал лично Роберт Кочарян - один из полевых командиров сепаратистов, который впоследствии стал вторым президентом Армении.

Это военное преступление уничтожило большой пласт азербайджанского культурного наследия – вандалы сожгли рукописи великого мастера азербайджанской классической поэзии Ашуга Гурбана Агдабанлы и его сына Ашуга Шамшира, варварски разрушили памятники истории, архитектуры, культуры, осквернили священные места поклонения.

Трагедия в селе Агдабан не была единичным случаем, а стала продолжением политики этнических чисток и геноцида, проводимой армянскими националистами против азербайджанцев на протяжении почти двухсот лет.

Она стала одним из многочисленных проявлений армянского фашизма. С таким же остервенением армянские нацисты в ходе Первой Карабахской войны убивали и истязали беззащитных азербайджанцев в Ходжалы, Баганис Айрыме, Гарадаглы, Баллыгая, Малыбейли, Башлыбеле...

Свидетельства этих чудовищных деяний мир видит и сегодня, с обнаружением на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана десятков массовых захоронений азербайджанцев, ставших безвинными жертвами актов геноцида и военных преступлений армян в ходе Первой Карабахской войны.

Сегодня души всех наших невинно убиенных соотечественников обрели покой - героическая Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, освободив оккупированные земли и восстановив нашу территориальную целостность и государственный суверенитет, отомстила за жертв всех массовых убийств, совершенных армянской военщиной против нашего народа.