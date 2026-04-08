Отец-стример отдал ребенка чужим людям и живет с двумя женами - новые шокирующие детали дела из Сумгайыта

First News Media14:33 - Сегодня
История 39-летнего Камиля Джабраилова — отца девятерых детей (как он сам представляется в социальных сетях), который вел прямой эфир с похорон собственного ребенка и собирал пожертвования, получила продолжение: выяснились новые факты, вызвавшие еще больший общественный резонанс.

Как стало известно, Камиль Джабраилов практикует двоеженство. Его второй супруге 21 год, она беременна и проживает в одном доме с его первой женой и детьми. Скандальное видео с кладбища, авторство которого изначально приписывали одному из детей, как отмечается, на самом деле снимала вторая жена.

Сам К. Джабраилов на вопросы о своем семейном положении отвечает резко:

«Могу и вторую взять, и третью, и четвертую — кому какое до этого дело?»

На вопрос же о том, как статус малоимущего и жалобы на трудности с содержанием детей сочетаются с повторными браками, Камиль Джабраилов с ухмылкой ответил, что ему задают «запутанные вопросы».

Первая супруга Афят Джабраилова подтвердила совместное проживание с «соперницей»:

«Раньше я не относилась к этому нормально, а сейчас занимаюсь исключительно детьми. В его жизнь в этом плане не вмешиваюсь».

В ходе разбирательств выяснилось, что общее количество детей в семье Джабраилова не соответствует официальным данным. Во время трансляции с похорон ребенка мужчина лично показал могилы троих детей, скончавшихся ранее. Таким образом стало известно, что изначально в семье было не девять, а двенадцать детей. Но сейчас выяснились новые подробности — как оказалось, одного из своих детей он фактически отдал в чужую семью.

На вопрос о допустимости передачи собственного ребенка другим людям Джабраилов ответил утвердительно, не видя в этом проблемы. Несмотря на то, что на его имя официально записано восемь детей, о судьбе и местонахождении девятого ребенка он сообщать отказался, ограничившись лишь фразой о том, что младенца отдали в семью, где нет детей.

Также мужчина озвучил путаные версии гибели других своих детей. По его словам, изначально их было двенадцать. Трое скончались ранее: один в утробе матери, другие якобы от нехватки воздуха и астматического бронхита.

По словам соседей, Камиль Джабраилов сам признавался в наличии у него психологических проблем. Жильцы близлежащих домов, обеспокоенные ситуацией и информацией о беременности второй «жены», требуют изъять детей из этой семьи.

На данный момент государственные структуры уже приняли следующие меры:

Семья взята под строгий контроль.

Четверо детей из восьми уже распределены в государственные детские учреждения.

Еще двое будут направлены туда в ближайшее время.

Оставшиеся двое несовершеннолетних временно переданы под опеку тети.

В то же время версия об отравлении угарным газом проверяется, и в этом направлении проводятся соответствующие экспертизы.

Сумгайытская городская исполнительная власть подтвердила, что жилищно-бытовые условия семьи проверены, и необходимые меры по надзору будут продолжены.

Напомним, 2 апреля стало известно об отравлении шести детей из этой семьи угарным газом. Трагедия обернулась скандалом, когда отец семейства начал вести прямые трансляции в TikTok из больницы и с кладбища, используя смерть ребенка как повод для сбора средств.

Послесловие…

Эта история с каждым разом обрастает всё более шокирующими подробностями, от которых становится не по себе. Однако за громкими заголовками и скандальными эфирами скрывается самое страшное — судьбы детей. Маленьких людей, которые росли в подобной атмосфере, становясь невольными свидетелями и участниками разыгравшейся драмы. Их детство превратилось в объект для стримов, и остается лишь надеяться, что профильные структуры примут все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность и благополучие каждого ребенка.

Общество

