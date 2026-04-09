Вынесен приговор врачу «Yeni Klinika», обвиняемой в смерти пациентки

Состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении врача Севиндж Мамедовой, обвиняемой в смерти пациентки во время операции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AПA, сегодня в Низаминском районном суде под председательством судьи Эмина Ахундова было принято решение.

Согласно решению, Севиндж Мамедова приговорена к ограничению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Она будет носить электронный браслет.

Напомним, по факту смерти Гюнай Мамедовой 18 мая прошлого года в результате хирургической операции, проведённой врачом акушером-гинекологом Севиндж Мамедовой, работавшей в гинекологическом отделении Центра репродуктивного здоровья и планирования семьи публичного юридического лица «Yeni Klinika», в прокуратуре Низаминского района города Баку было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая тяжкие последствия).

На основании многочисленных экспертных заключений и других собранных по делу следственных доказательств были выявлены основания для подозрения в том, что во время хирургической операции, проведённой 6 мая прошлого года в «Yeni Klinika», Севиндж Мамедова допустила техническую ошибку и несвоевременно осуществила хирургическое вмешательство для устранения источника кровотечения, что привело к смерти пациентки 18 мая в данной клинике.

Севиндж Мамедова привлечена по уголовному делу в качестве обвиняемой, ей предъявлено обвинение по соответствующей статье. В отношении неё по решению следственного органа избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, а по решению суда - дополнительная мера пресечения в виде отстранения от должности.

Врачу «Yeni Klinika» предъявлено обвинение по статье «халатность»

В Баку женщина умерла спустя 13 дней после кесарева сечения - ВИДЕО

Смерть роженицы после третьего кесарево сечения в Баку: Подробности и комментарий адвоката